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八里纜車招商採BOO方案 議員：不能只靠民間力量

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀光旅遊局今天舉辦「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」。記者江婉儀／攝影
新北市觀光旅遊局今天舉辦「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」。記者江婉儀／攝影

新北市觀光旅遊局今天舉辦「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」，因市府日前提出的路線建議方案經過八里公墓，民代認為連公部門遷墓都有困難，不能只仰賴民間力量，認為市府應提出雛型方案再舉辦說明會，觀旅局長張其強表示，針對路線市府不會有既定印象，針對纜車開發，市府都會尊重廠商決定並從旁協助，唯一原則是絕對不可對環境造成破壞。

觀光旅遊局決定採用BOO方式興建八里纜車，日前市府提出參考路線，若規劃從八里輕軌或渡船頭直上觀音山硬漢嶺，路線長約2公里，工程經費初估至少9億元。觀旅局表示，八里纜車未來將聯結捷運八里輕軌及淡江大橋，實現綠色大眾運輸，形成完善的觀光路線網絡，希能疏緩地方的交通與停車問題，並串連八里地區各觀光景點。

今出席說明會人員包含新北市議員鄭戴麗香、陳偉杰、鄭宇恩、業者、城鄉局、環保局、經發局、民政局等局處代表。

鄭宇恩表示，過去BOO成功案例的土地本質很單純，市府原本的路線建議方案有經過八里公墓，但要用民間的力量去遷墓可行性低，連政府遷墓都要花很幾年時間，遷墓流程、時間也有一定標準，她認為若要發展八里觀光，公共建設要來由市府來做。

鄭戴麗香說，觀音山纜車已多年積極爭取，政府應協助有意願的招標廠商，突破困難點，八里地區有光雕、沙雕、十三行博物館等景點，加上現有的一日由行程，很值得開發纜車，纜車開發之後也會改善交通問題。

陳偉杰認為，市府想要建設八里纜車，選擇採用BOO方案的理由為何？雖然八里有很多東西可以整合在一起，但民間力量有限，要取得多少私有土地才足夠，市府應提出既有的雛型藍圖，配合八里交通觀光等方面進行綜合性規畫設計。

會中也有業者提問，市府對於八里纜車是否有規劃或是預定路線，也有業者表示，沒有看到建議的參考路線，對招商仍會有疑慮，且若遇到公有土地，認為改採BOT開發會較合適。

觀旅局長張其強回應，對於八里纜車路線，市府不會有既定立場，相信業者一定會從營運成本，或是經營效益等專業考量，評估出一條最符合需求的路線，市府一定會給予必要的行政協助。

張其強表示，從國內過去幾條纜車的規劃和營運來看，日月潭纜車幾乎是目前唯一有盈餘的觀光纜車，而這條纜車正是採行民間業者和政府一起合作的BOO模式。針對八里纜車開發，任何路線都不能對當地的環境生態造成破壞，這是新北市政府的最高原則，沒有任何灰色空間。

新北市觀光旅遊局決定採用BOO方式興建八里纜車，圖為示意圖。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀光旅遊局決定採用BOO方式興建八里纜車，圖為示意圖。圖／新北市觀旅局提供

八里 纜車

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