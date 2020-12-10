板橋「雙軸三廣場」 部分路段改為徒步區

新北市府欲把新板特區、府中地區2個新舊板橋打造成「府中雙城」，並以「雙軸三廣場」為主軸，調整縣民大道、北門街的人行道，府中路、重慶路部分路段改為徒步區，市民廣場、站前廣場、府中廣場也重新調整，預計2022年底完工。

府中地區過去有板橋舊火車站、新北縣政府，該地區曾是板橋精華地段，商業活動發展，不過隨著縣政府、火車站遷至新板特區，火車鐵軌地下化後成為縣民大道，板橋發展逐漸以新板特區為主，府中商圈相形沒落。

新北市長侯友宜今指出，新北擘劃2030年城市願景，短期內板橋推動雙軸三廣場，雙軸分別為縣民大道的綠帶通勤廊帶軸線、北門街的人本步行街道周軸線，預計2021年底完成；3廣場預計2022年底完工。

新北工務局副局長祝惠美指出，府中商圈至板橋火車站的縣民大道路旁有汽、機車停車場，未來會調整讓停車場接近道路，人行道改在內側才有更安全的步行空間，板橋遊龍路橋則會拆除手扶梯；北門街會讓人行道寬度大於1.5公尺。

另外府中廣場部分，祝惠美表示，府中捷運站3號出口為獨立在府中路的三角空間，未來永豐銀行板橋分行前的府中路將改為徒步區，板橋公所、新北市警局前的府中路假日才成為徒步區，道路成為徒步區就能與府中廣場連接。