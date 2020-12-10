參與式預算首次開放高中職學生提案 北市府評估可行性

台北市實施參與式預算，民政局從去年開始與教育局共同推動向高中、職學校札根，今年頒訂「台北市參與式預算高中職推廣教育執行計畫」，總計超過2000名學生參與教育推廣課程，模擬住民大會，實際體驗公民參與運作，經過小組討論、提案、發表與票選後，共計產生132個提案，由學校推薦參加徵選計25案，其中8案列為特優，未來將交由市府相關局處研議討論，若評估後認為有可行性，即可實施。

市長柯文哲上午參加參與式預算論壇，逐一檢視學生的提案，柯說，今年開始，參與式預算向下到高中職學校，產官學合作是口號，但參與式預算已落實，不只推展到大學 ，還推廣到高中職。柯文哲說，通常政府和人民的關係，除了投票當天之外，都是各做各的，這很容易變站在對立面，參與式預算透過公私協力，讓學生也可參與公共事務。

民政局指出，參與式預算在2016年與學界首創成立「官學聯盟」，至2020年已有10所大專院校、3所社區大學，共計59位專家學者，為台北市參與式預算貢獻心力，提案與執行成果至2020年10月底止，已累計有22萬4163人參與各項程序與推廣教育課程，總計錄案數更達360案，經北市政府公民參與委員會通過完成的有257案，比率達71.4%。

對於學生的模擬提案，民政局科長方英祖表示，這次首次有學生提案，屬模擬提案，與住民大會不同，但後續會提供給市府各機關參考，是否有執行的可行性，目前先展示學生想法，因其中除了校園，還會涉及校外事務，仍需進一步討論，會請市府相關的局處評估、討論。

民政局指出，這次學生的提案，雖然大多是硬體設施改善，但像中崙高中提出拉近青銀關係，和一般提案不同，學生認為耶誕節將至，有些長者沒有過外國節日的經驗，學生們就設計一系列活動，在耶誕節前後，讓年輕人帶著老人家參加，找回失去的溫暖。

陳姓學生說，乍聽參與式預算，感覺很深奧，非學生年齡層能接觸的議題，但其實體驗後，發現其實很多問題經過大家討論，會有很多創新的意見。楊姓學生說，參與式預算讓他了解政府釋放權利給民眾的過程，執行一個政策會要經過多少重重關卡，讓他學到很多。