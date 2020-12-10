鄰近商圈、百貨路面龜裂破損 林森北路道路更新

林森北路為北市主要南北向道路之一，周遭鄰近商圈、夜市、公園、飯店及百貨等，長期乘載大量車潮人流，導致路面不平、龜裂及凹陷等問題。對此，北市新工處辦理民權東路一段至錦州街間的林森北路範圍的路面更新工程，更新長度約為242公尺。

林森北路鄰近中山北路條通商圈、晴光商圈、雙城街夜市、華山文化創意園區、林森公園、花博公園新生公園園區、中山北路婚紗街及許多知名飯店百貨，不僅廣受國內外觀光客喜愛，也是在地民眾日常消費熱區。

新工處工務科長蕭志龍指出，為解決長期因車輛輾壓及降雨滲入對路基造成的破壞，此次工程針對現況路面有下陷及損壞較嚴重的19處進行改善，約改善566平方公尺路基。

同時，也進行人手孔下地作業，調降25座人手孔蓋，避免路面因人手孔高程影響路面騎乘舒適性；另外，工程也採用較具抵抗變形能力的改質瀝青混擬土鋪設，以增加鋪面耐用度，延長道路使用壽命。

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜表示，本路段兩側既有溝蓋已老舊且有鬆動情況，配合路面更新工程，一定辦理側溝蓋更新，提升路面平整度、行車舒適性及美觀性。