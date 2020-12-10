快訊

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網！4嫌遭逮1女仍在逃

地牛翻身！花東地區規模5.3有感地震 台東最大震度4級

鄰近商圈、百貨路面龜裂破損 林森北路道路更新

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
林森北路（民權東路至錦州街）施工後道路平順好通行。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）施工後道路平順好通行。圖／北市新工處提供

林森北路為北市主要南北向道路之一，周遭鄰近商圈、夜市、公園、飯店及百貨等，長期乘載大量車潮人流，導致路面不平、龜裂及凹陷等問題。對此，北市新工處辦理民權東路一段至錦州街間的林森北路範圍的路面更新工程，更新長度約為242公尺。

林森北路鄰近中山北路條通商圈、晴光商圈、雙城街夜市、華山文化創意園區、林森公園、花博公園新生公園園區、中山北路婚紗街及許多知名飯店百貨，不僅廣受國內外觀光客喜愛，也是在地民眾日常消費熱區。

新工處工務科長蕭志龍指出，為解決長期因車輛輾壓及降雨滲入對路基造成的破壞，此次工程針對現況路面有下陷及損壞較嚴重的19處進行改善，約改善566平方公尺路基。

同時，也進行人手孔下地作業，調降25座人手孔蓋，避免路面因人手孔高程影響路面騎乘舒適性；另外，工程也採用較具抵抗變形能力的改質瀝青混擬土鋪設，以增加鋪面耐用度，延長道路使用壽命。

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜表示，本路段兩側既有溝蓋已老舊且有鬆動情況，配合路面更新工程，一定辦理側溝蓋更新，提升路面平整度、行車舒適性及美觀性。

另外，此路段也納入北市道管中心挖掘管理系統自動建置「禁挖管制」區域圖資，將依道路挖掘管理自治條例規定進行挖掘管制，避免路面更新後重複挖掘行為發生。

林森北路（民權東路至錦州街）未施工前道路龜裂不平。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）未施工前道路龜裂不平。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）未施工前道路不平、人手孔影響通車順暢度。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）未施工前道路不平、人手孔影響通車順暢度。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）施工後道路變為平整。圖／北市新工處提供
林森北路（民權東路至錦州街）施工後道路變為平整。圖／北市新工處提供

北市 夜市

延伸閱讀

影／南投交警小隊長重機訓練摔車亡 家屬盼縣長給真相

基隆大雨北寧路邊坡土石崩落 加強檢測有無其他裂縫

東引鄉公所重建工程動土 見證東引建設發展

南投交警隊遠程訓練返途 3重機打滑自摔釀3傷

相關新聞

石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

石虎「飛飛」昨日尋獲，台北市立動物園今天在動物園內舉辦記者會說明石虎狀況。發言人曹先紹表示，飛飛的前掌和下巴有摩擦傷口，...

台中大坑9號步道耗資730萬新建觀景平台 鳥瞰台中美景

為提升大坑風景區旅遊最佳品質，台中市政府編列總經費3500萬元，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，其中9號步道改善工程...

UberEats提自律三原則 屢次違規外送員恐遭解約

近年外送服務需求上升，外送員交通事故也不斷增加，北市自去年10月至今年10月，發生2000起外送事故。為加強外送員正確駕...

板橋「雙軸三廣場」 部分路段改為徒步區

新北市府欲把新板特區、府中地區2個新舊板橋打造成「府中雙城」，並以「雙軸三廣場」為主軸，調整縣民大道、北門街的人行道，府...

八里纜車招商採BOO方案 議員：不能只靠民間力量

新北市觀光旅遊局今天舉辦「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」，因市府日前提出的路線建議方案經過八里公墓，民...

參與式預算首次開放高中職學生提案 北市府評估可行性

台北市實施參與式預算，民政局從去年開始與教育局共同推動向高中、職學校札根，今年頒訂「台北市參與式預算高中職推廣教育執行計...

塭仔圳重劃區明年底動工 新北市祭20萬募集老照片

新北市新泰塭仔圳重劃區總面積約390公頃，但開發延宕多年，終於在今年8月發布實施都市計畫，預計明年底動工。新北市地政局也...

影／南美館修復研究中心啟用 設備先進像大型手術室

台南美術館美術科學研究中心今天啟用，花費2500萬元建置，未來除了可以修復館藏藝術品，也可以接受外界委託修復。

不畏低溫大雨粉絲已在耶誕城排3天 就是要看「田馥甄」

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，北台灣近期接連低溫、大雨，仍澆不熄粉絲的熱情，就有粉絲已在廣...

教育關懷獎3學生 克服病痛想助人

北市「教育關懷獎」頒獎典禮昨舉辦，石牌國小羅婕玲有先天視覺障礙，練就她對聲音的高度敏銳，熱愛音樂和表演；北投國小舒澤皓罹...

為動物園備糧  國小用地變更地目

北市木柵二期重畫區內，政大一街旁1.43公頃的學校用地原預計興建萬壽國小，但因少子化，設校需求不再，多年來都用來種植尤加...

明倫社宅搶破頭 周邊租戶憂漲租

北市明倫社宅招租昨天截止申請，至昨下午5時30分，已有3236人申請搶租380戶。其中，一房型最為搶手，已有2547人登...

熱門新聞

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。