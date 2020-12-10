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塭仔圳重劃區明年底動工 新北市祭20萬募集老照片
新北市新泰塭仔圳重劃區總面積約390公頃，但開發延宕多年，終於在今年8月發布實施都市計畫，預計明年底動工。新北市地政局也舉辦「塭厝的記憶」老照片募集活動，只要是塭仔圳相關歷史故事、人文風情、特別意義等照片都可參加，將評選出 100 張照片，入選1張就可獲得獎金2000元，每位報名者最多可入選5張，等同每人最高可獲得1萬元獎金。
地政局指出，塭仔圳地區早期為淡水河洪水平原管制區，實施禁限建管制，因此防洪線內的農業區變成大批的違章鐵皮工廠。雖有許多產業深耕，但也造成公安、環安、治安的三安問題，新北市府歷經20年，終於今年宣布啟動塭仔圳重劃開發計畫，並分為一、二區先後辦理開發。
地政局表示，塭仔圳從一條運河變成人民生活的土地，承載居民的回憶，藉由老照片募集，讓民眾見證塭仔圳改變的同時，也能讓回憶永存。募集活動即起徵件至明年3月12日止，除提供照片電子檔光碟及影本外，另須附上200字或影像說明照片的意義或故事，掛號郵寄至新北市政府地政局重劃科，新莊社區大學也配合協助收件。
新泰塭仔圳分為二區開發，第一區因面積較大，分為1-1區及1-2區招標，目前皆已陸續開標，有望年底前決標；第二區預計明年1月上旬公告招標。按地政局原訂規畫，第一區預計明年底動工、2025年10月完工；第二區預計2022年6月開工、2026年4月全區完工。
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