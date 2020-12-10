新北啟動府中雙城願景工程 古城區串聯新板特區

新北市「府中雙城城市願景展」今天起在「板橋府中15」3樓展演廳舉辦，市長侯友宜表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規劃構想，宣示2030願景工程正式啟動。

新北市政府今天舉辦「府中雙城 城市願景展」開幕儀式，即日起到110年1月10日止在「板橋府中15」展出，侯友宜主持開幕式時向民眾宣示新北市2030願景工程正式啟動，將藉此向外界說明新北市政府如何擘劃2030年城市願景。

侯友宜表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規劃構想，一端為舊火車站為中心的古城區，另一端為四鐵共構的新板特區，將古城區與新板特區串聯一個「雙軸三廣場」主軸。透過「縣民大道」和「重慶路至北門街」這兩條綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線串聯，融合古城區與新城區的城市景觀。

工務局長詹榮鋒指出，「府中雙城 城市願景展」展覽主題包含「府中雙城」、「府中態度」、「三代城市」、「城中劇場」、「雙城一公里」等5大主題。展覽期間另於府中15的1樓咖啡廳安排4場講座沙龍，民眾可自由入場參加，透過設計、藝文、建築等專業人士訪談，讓參加民眾了解一座城市如何透過軟體、硬體之結合與擘劃，成為一座偉大的城市。