快訊

評／培養乖乖牌檢察官？高檢署插手職務評定的惡果

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南美館修復研究中心啟用 設備先進像大型手術室

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室，圖中是價格近千萬元的高光譜分析儀。記者修瑞瑩／攝影
台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室，圖中是價格近千萬元的高光譜分析儀。記者修瑞瑩／攝影

台南美術館美術科學研究中心今天啟用，花費2500萬元建置，未來除了可以修復館藏藝術品，也可以接受外界委託修復。

該中心今天同時多個單位簽署合作備忘錄，包括文化部文化資產局文化資產保存研究中心、國立臺灣藝術大學、國立雲林科技大學及逢甲大學文物保存研究中心，未來將進行文物修復技術合作與交流。

南美館雖然已經開幕兩年，但美科中心籌備三年才在今天開幕，中心內設有最先進的修復設備，包括紙質、油畫及無機類（陶瓷及金屬等）藝術品都可以進行修復，可以說是讓藝術作品「返老還童」的先進美容室。

中心並聘用三位專業修復師，及11位館外合作修復師，進行藝術品專業修復。

中心內的設備相當齊全先進，館方表示，雖然不是國內各藝術場館裡面規模最大的，但是麻雀雖小五臟俱全，像是高光譜儀，掃描作品可以分析不同的材質，如果有偽作或者是特殊的用料，都可以分析出來，光是這一台機器就要近千萬元。

中心啟用後未來為了保護藝術作品，平日不對外開放參觀，在開幕當日難得對外開放，就看到中心很像大型的手術室，有一台台的修復台，上面配有手術燈及抽風設備等。

中心表示，使用最講究的應該就是用水，採用超級純水，可以用來沖洗作品，但是不會留下任何的痕跡傷害。

而修復台還有吸附的真空設備，方便修復師能夠在平整的作品上進行修復。

雖然中心才剛開幕，已完成修復侯金水〈難民系列〉雕塑作品，目前正在一館展出。

台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室。記者修瑞瑩／攝影
台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室。記者修瑞瑩／攝影
台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室。記者修瑞瑩／攝影
台南美術館美術科學研究中心內設備先進，很像是大型手術室。記者修瑞瑩／攝影

修復 文化資產 文物

延伸閱讀

紫丁香婦幼關懷協會舉辦女性與藝術座談會獲迴響

京劇名伶魏海敏新火花 跨界演繹藝術珠寶JHENG JEWELLERY

江振誠把藝術變成料理 RAW青森週菜色曝光

藝術品不可列報折舊費用

相關新聞

石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

石虎「飛飛」昨日尋獲，台北市立動物園今天在動物園內舉辦記者會說明石虎狀況。發言人曹先紹表示，飛飛的前掌和下巴有摩擦傷口，...

台中大坑9號步道耗資730萬新建觀景平台 鳥瞰台中美景

為提升大坑風景區旅遊最佳品質，台中市政府編列總經費3500萬元，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，其中9號步道改善工程...

塭仔圳重劃區明年底動工 新北市祭20萬募集老照片

新北市新泰塭仔圳重劃區總面積約390公頃，但開發延宕多年，終於在今年8月發布實施都市計畫，預計明年底動工。新北市地政局也...

影／南美館修復研究中心啟用 設備先進像大型手術室

台南美術館美術科學研究中心今天啟用，花費2500萬元建置，未來除了可以修復館藏藝術品，也可以接受外界委託修復。

不畏低溫大雨粉絲已在耶誕城排3天 就是要看「田馥甄」

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，北台灣近期接連低溫、大雨，仍澆不熄粉絲的熱情，就有粉絲已在廣...

教育關懷獎3學生 克服病痛想助人

北市「教育關懷獎」頒獎典禮昨舉辦，石牌國小羅婕玲有先天視覺障礙，練就她對聲音的高度敏銳，熱愛音樂和表演；北投國小舒澤皓罹...

為動物園備糧  國小用地變更地目

北市木柵二期重畫區內，政大一街旁1.43公頃的學校用地原預計興建萬壽國小，但因少子化，設校需求不再，多年來都用來種植尤加...

明倫社宅搶破頭 周邊租戶憂漲租

北市明倫社宅招租昨天截止申請，至昨下午5時30分，已有3236人申請搶租380戶。其中，一房型最為搶手，已有2547人登...

又到賞芒花季 樹林滿山芒花飛舞

又到了賞芒花季節，位在新北樹林區的三角埔頂山（羌子寮山），滿山芒花隨風飄蕩，有2個入口可以進入，分別是樹林防災降雨雷達站...

新北無形文資保存者 增6藝師

新北文化局今年增列6名無形文化資產保存者，包含歌仔戲、京劇（梅派）京胡藝術、仿古陶瓷、泥條盤築陶藝、石雕、漆線雕等保存者...

開車技術再精進 汐止警辦防禦駕駛訓練

為讓新進之警專第37期員警熟悉正確汽、機車駕駛觀念及操控技術，汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，特聘專業教練講授汽(機)車輛操作要領，輔以道路駕駛模擬臨時狀況演練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。

讓安全看的見 觀天下有線推廣智能防竊

數位科技時代來臨，在地企業觀天下有線電視公司深化轉型，要走出傳統有線電視框架，結合創新科技推出AI智能店家防護監視系統，今(9)日到民宿和咖啡館等林立的瑞芳金瓜石地區，要將AI智能店家防護系統推廣給在地店家，讓安全看的見。

熱門新聞

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

神秘超長貨櫃車深夜現身台南街道 網驚：霍爾的移動城堡

苗栗市橫車路至自治路瓶頸 耗資7000萬元3個月打通

大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。