影／南美館修復研究中心啟用 設備先進像大型手術室

台南美術館美術科學研究中心今天啟用，花費2500萬元建置，未來除了可以修復館藏藝術品，也可以接受外界委託修復。

該中心今天同時多個單位簽署合作備忘錄，包括文化部文化資產局文化資產保存研究中心、國立臺灣藝術大學、國立雲林科技大學及逢甲大學文物保存研究中心，未來將進行文物修復技術合作與交流。

南美館雖然已經開幕兩年，但美科中心籌備三年才在今天開幕，中心內設有最先進的修復設備，包括紙質、油畫及無機類（陶瓷及金屬等）藝術品都可以進行修復，可以說是讓藝術作品「返老還童」的先進美容室。

中心並聘用三位專業修復師，及11位館外合作修復師，進行藝術品專業修復。

中心內的設備相當齊全先進，館方表示，雖然不是國內各藝術場館裡面規模最大的，但是麻雀雖小五臟俱全，像是高光譜儀，掃描作品可以分析不同的材質，如果有偽作或者是特殊的用料，都可以分析出來，光是這一台機器就要近千萬元。

中心啟用後未來為了保護藝術作品，平日不對外開放參觀，在開幕當日難得對外開放，就看到中心很像大型的手術室，有一台台的修復台，上面配有手術燈及抽風設備等。

中心表示，使用最講究的應該就是用水，採用超級純水，可以用來沖洗作品，但是不會留下任何的痕跡傷害。

而修復台還有吸附的真空設備，方便修復師能夠在平整的作品上進行修復。