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台中大坑9號步道耗資730萬新建觀景平台 鳥瞰台中美景

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中大坑9號步道改善工程歷經3個月整修，耗費730萬元，已於今年10月23日開放通行。圖／台中市府觀旅局提供
台中大坑9號步道改善工程歷經3個月整修，耗費730萬元，已於今年10月23日開放通行。圖／台中市府觀旅局提供

為提升大坑風景區旅遊最佳品質，台中市政府編列總經費3500萬元，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，其中9號步道改善工程歷經3個月整修，耗費730萬元，已於今年10月23日開放通行，這次9號步道在里程0K+450新設一處能眺望城市與山林美景的觀景平台，開放登山民眾休憩觀景，成為民眾拍照打卡的新景點。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑9號步道風景秀麗、平緩好走，屬於休閒級登山路線，即使平日也是遊客如織，觀景平台設置在可鳥瞰市景的9號步道，除了提供登山遊客休憩交流去處，也可讓遊客駐足感受登山樂趣。

觀景平台採直接基礎型式設置，較不易擾動邊坡土壤，同時為融入周邊自然景觀，建材採用天然木作硬木類材，並於面層塗覆抗UV的護木塗漆，提升平台整體耐久性、延長使用年限；屋頂為花架型式提升平台美學，屋頂上方也特別增設抗UV的PC面板，除有遮陽功能，也提供遊客避雨使用；平台階梯與步道順平接合，讓遊客上、下階梯時方便不費力，另外也貼心設置4座休憩座椅，讓民眾在休息之餘也能拍下美麗登山照。

林筱淇提到，大坑風景區擁有豐富的生態及自然資源，今年遊客數超過200萬人次，已成為外縣市遊客來台中登山旅遊首選景點之一，大坑風景區除有不同風貌及氛圍的12條步道外，當地也有小吃芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅、農特產品等在地必比登美食，健行後還能去大坑知名溫泉舒展身心，時間充裕也能規劃2天一夜山林之旅，深入體驗台中魅力。

台中市風景區管理所提醒，市府重視登山遊客安全及舒適性，持續辦理步道維護整修工作，目前尚有大坑8號步道、10號步道及風動石公園封閉施工中，各步道封閉施工最新消息可至台中市風景區管理所網站查詢。

台中大坑9號步道改善工程歷經3個月整修，耗費730萬元，已於今年10月23日開放通行。圖／台中市府觀旅局提供
台中大坑9號步道改善工程歷經3個月整修，耗費730萬元，已於今年10月23日開放通行。圖／台中市府觀旅局提供
台中大坑9號步道新設觀景平台，成為民眾拍照打卡的新景點。圖／台中市府觀旅局提供
台中大坑9號步道新設觀景平台，成為民眾拍照打卡的新景點。圖／台中市府觀旅局提供

台中市 林筱淇 登山步道

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