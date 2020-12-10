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石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
石虎飛飛正在量體重，與逃跑前相比，瘦了0.26公斤。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛正在量體重，與逃跑前相比，瘦了0.26公斤。圖／台北市立動物園提供

石虎「飛飛」昨日尋獲，台北市立動物園今天在動物園內舉辦記者會說明石虎狀況。發言人曹先紹表示，飛飛的前掌和下巴有摩擦傷口，也有脫水現象，體重掉了8%，研判失蹤的17天都在內部捕捉齧齒類等小動物食用，至於吃了哪些東西，要等待分析結果才會知道，目前飛飛要進入檢疫舍檢查是否有其他疫病，觀察1個月後才有機會再回到園區。

曹先紹表示，昨天下午例行性巡視誘捕籠，發現放在石虎戶外活動場旁、水獺與白鼻心區的上方誘捕籠內捕獲到石虎，經過檢查後，確定是失蹤17天的飛飛。飛飛昨天傍晚開始，進行抽血、照X光、測量體重、體溫等一系列生理檢查，發現有脫水現象，體重從2.96公斤降至2.7公斤，前掌與下巴有外傷，獸醫馬上進行處置。

曹先紹說明，自從飛飛失蹤後，就在仿岩後方低處挖了8個洞，洞口處設置自動照相機和攝影機，也依照飛飛的習性在園區外放置3個誘捕籠，最終在昨天下午5點左右發現飛飛在誘捕籠內。曹先紹說，從X光片來看，飛飛的消化道有食物與糞便，表示在人工仿岩後方有吃到食物，至於吃了什麼，要等到實驗室以次世代定序技術分析後才會知曉。曹先紹指出，飛飛可能在人工仿岩後方有其他食物可以吃，到最後追捕不到獵物，才屈就誘捕籠內的血水和雞胸肉。

至於飛飛有無可能從園區外又跑回來？曹先紹表示，飛飛右腿截肢，以牠的行動太可能跑大老遠離開動物園又跑回來，加上捕獲飛飛時身體並沒有被雨水淋濕，因此研判飛飛都是躲在石虎展區附近的仿岩內部。飛飛本是野外個體，不會因為飢餓產生立即風險，這也是幫助飛飛度過17天的關鍵因素。

而飛飛逃跑原因是否無法與其他石虎相處？動物處組長陳玉燕說，飛飛逃跑前和其他石虎的相處，並沒有發生打鬥或是過度威嚇的行為，過去就曾經彼此適應3個月，確認沒問題才混群生活，且第一天與12歲大的石虎「小母」使用同空間的狀況良好，第二天就發生脫逃。曹先紹強調，飛飛挖仿岩是因為要追齧齒類小動物，受到天然食材吸引才會鑽出去。

3個多月前失蹤的食蟻獸「小紅」，日前在動物園往深坑方向約3公里處的山區內被登山客發現，目前已回到動物園內，獸醫正在觀察身體狀況和檢查疫病；失蹤17天的石虎「飛飛」，也在12月9日傍晚5點左右在誘捕籠內找到，前後兩隻逃跑的動物目前都住在檢疫舍內。

石虎飛飛在檢疫舍的模樣。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在檢疫舍的模樣。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛目前住在檢疫舍內檢查是否有其他疫病。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛目前住在檢疫舍內檢查是否有其他疫病。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在誘捕籠內。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在誘捕籠內。圖／台北市立動物園提供
獸醫師正在替石虎飛飛抽血檢查身體狀況。圖／台北市立動物園提供
獸醫師正在替石虎飛飛抽血檢查身體狀況。圖／台北市立動物園提供
箭頭和紅圈處是捕獲到石虎飛飛誘捕籠的放置處。圖／台北市立動物園提供
箭頭和紅圈處是捕獲到石虎飛飛誘捕籠的放置處。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在誘捕籠內的模樣。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在誘捕籠內的模樣。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛正在照X光檢查生理機能是否正常。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛正在照X光檢查生理機能是否正常。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在檢疫舍的模樣。圖／台北市立動物園提供
石虎飛飛在檢疫舍的模樣。圖／台北市立動物園提供
飛飛的下巴與前肢腳掌有受傷的狀況，獸醫已進行處理。圖／台北市立動物園提供
飛飛的下巴與前肢腳掌有受傷的狀況，獸醫已進行處理。圖／台北市立動物園提供

石虎 動物園 失蹤

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