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不畏低溫大雨粉絲已在耶誕城排3天 就是要看「田馥甄」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場。圖／新北觀旅局提供
新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場。圖／新北觀旅局提供

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，北台灣近期接連低溫、大雨，仍澆不熄粉絲的熱情，就有粉絲已在廣場前撐傘排隊3天，接下來還有2天的時間要等待，該名粉絲說，排隊是為了要看田馥甄。

巨星耶誕演唱將邀請田馥甄、頑童、周興哲、9m88、孫盛希、畢書盡、玖壹壹911等20多組知名藝人參加，預計會場將湧進20萬人，新北觀旅局也強調，只要進入耶誕城都必須全程配戴口罩，確保安全。

巨星耶誕演唱會的舞台目前也在架設中，同時也有幾名粉絲在市民廣場漏夜排隊，有粉絲說，已在星期二前來排隊，幾名朋友輪流來佔位，最想要看到田馥甄、周興哲。

觀旅局呼籲，民眾多搭乘大眾運輸交通工具至市民廣場參加活動，不論是捷運、高鐵還是台鐵，都在板橋站設有清楚指標，只要依照指標前行，即可到達會場。

觀旅局表示，板橋車站西側的「板橋公車站」，有超過30班公車路線在此停靠，下車走路3分鐘就能到會場；高鐵則將於首日晚間調整特定車次之自由座車廂數，南下末班車為晚間11時8分，台鐵會加開南下班次協助疏運至晚間11時。

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，已有粉絲在廣場前撐傘排隊3天，接下來還有2天的時間要等待。記者王敏旭／攝影
新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會12日、13日將在市民廣場登場，已有粉絲在廣場前撐傘排隊3天，接下來還有2天的時間要等待。記者王敏旭／攝影

新北 高鐵 演唱會

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