北市府明倫社宅申請承租3236件 3房型中籤率約49%

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引起討論，都發局統計至今天下午止申請承租收件數共3236件，其中3房型91件，以45戶計算，中籤率約49%。

北市府推動大同區明倫社會住宅，因3房型44坪月租金達新台幣4萬500元，近期引起外界討論關注。

台北市都市發展局規劃今天是申請承租明倫社會住宅最後一天；都發局統計至下午5時30分止，包含網路及現場收件分別為1房型2547件、2房型598件、3房型91件，共3236件。

依據明倫社會住宅房型戶數，1房型264戶、2房型71戶、3房型45戶，共380戶。中籤率部分為，1房型約10%、2房型約12%、3房型約49%。

都發局長黃景茂接受中央社記者訪問時說，明倫社會住宅區位好、建築物新穎外，許多申請者也可接受租金範圍，且近期引起外界關注，因此送件申請者眾多。未來會檢討3房型坪數，並把明倫社宅當經驗，規劃社宅租金時會考量外界意見。

至於木柵社會住宅，都發局規劃1房型51戶、2房型24戶、3房型11戶，共86戶。1房型分18坪、20坪；2房型有25坪、30坪；3房型34坪、41坪、51坪。

木柵社會住宅租金及戶數為18坪租金1萬4100元，共12戶；20坪租金1萬5700元，39戶。25坪為1萬9700元，2戶；30坪租金2萬3600元，22戶；34坪租金為2萬6700元，1戶；41坪為3萬2300元，4戶；51坪4萬200元，6戶。

都發局統計木柵社會住宅從10月12至23日受理申請，共1509件，分別為1房型999件、2房型381件、3房型129件。明年1月中旬簽約、2月入住。木柵社會住宅1房型中籤率為5%、2房型為6%、3房型中籤率為8%。