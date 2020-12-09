快訊

婦攜女失蹤12年被尋獲！為「台版藍可兒」燃希望 將重啟調查

「藐視法庭」之必要：《芝加哥七人案》裡的政治審判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市府明倫社宅申請承租3236件 3房型中籤率約49%

中央社 / 台北9日電
台北市長柯文哲日前赴明倫社會住宅視察。聯合報系資料照片
台北市長柯文哲日前赴明倫社會住宅視察。聯合報系資料照片

北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引起討論，都發局統計至今天下午止申請承租收件數共3236件，其中3房型91件，以45戶計算，中籤率約49%。

北市府推動大同區明倫社會住宅，因3房型44坪月租金達新台幣4萬500元，近期引起外界討論關注。

台北市都市發展局規劃今天是申請承租明倫社會住宅最後一天；都發局統計至下午5時30分止，包含網路及現場收件分別為1房型2547件、2房型598件、3房型91件，共3236件。

依據明倫社會住宅房型戶數，1房型264戶、2房型71戶、3房型45戶，共380戶。中籤率部分為，1房型約10%、2房型約12%、3房型約49%。

都發局長黃景茂接受中央社記者訪問時說，明倫社會住宅區位好、建築物新穎外，許多申請者也可接受租金範圍，且近期引起外界關注，因此送件申請者眾多。未來會檢討3房型坪數，並把明倫社宅當經驗，規劃社宅租金時會考量外界意見。

至於木柵社會住宅，都發局規劃1房型51戶、2房型24戶、3房型11戶，共86戶。1房型分18坪、20坪；2房型有25坪、30坪；3房型34坪、41坪、51坪。

木柵社會住宅租金及戶數為18坪租金1萬4100元，共12戶；20坪租金1萬5700元，39戶。25坪為1萬9700元，2戶；30坪租金2萬3600元，22戶；34坪租金為2萬6700元，1戶；41坪為3萬2300元，4戶；51坪4萬200元，6戶。

都發局統計木柵社會住宅從10月12至23日受理申請，共1509件，分別為1房型999件、2房型381件、3房型129件。明年1月中旬簽約、2月入住。木柵社會住宅1房型中籤率為5%、2房型為6%、3房型中籤率為8%。

社會住宅 北市

延伸閱讀

社會住宅租金怎麼算？民進黨中常會熱議

社宅租金是否納自償率 蔡英文請政院研議

質疑營建署誤導社宅租金標準 北市發言人嗆中央：萊牛冠軍麵2.0？

北市府將地方稅視為社宅成本 營建署：扭曲政策內涵

相關新聞

質疑營建署誤導社宅租金標準 北市發言人嗆中央：萊牛冠軍麵2.0？

明倫、木柵社宅三房型租金逾4萬引發熱議，北市府發言人陳智菡今天也在臉書嗆中央。陳智菡說，營建署指「社宅無須繳房屋地價稅」...

北市府明倫社宅申請承租3236件 3房型中籤率約49%

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引起討論，都發局統計至今天下午止申請承租收件數共3236件，其中3房型91件，...

社會住宅租金怎麼算？民進黨中常會熱議

台北市明倫社會住宅租金因將自償率百分之百列入租金計算，導致三房型的租金高達四萬元，就連高雄市副市長林欽榮也認為，若是這樣...

社宅無需繳納房地稅？北市批中央：不實資訊誤導民眾

北市明倫社宅租金過高引發各界批評，內政部營建署指出，市價平均租金8折為中央與多數縣市的基本原則，且社宅成本因使用公有地，...

雙溪102線往不厭亭落石中斷下午4點搶通 後續邊坡處理

新北市雙溪102線21.5Ｋ往不厭亭方向今天上午崩塌，新北市政府搶修到下午4時已清理完畢，開放通車，後續將進行邊坡處理。

北市跨年打造5G科技舞台 防疫宣導戴口罩、自主實名制

再過三周就要跨年，台北市政府最Ｈigh新年城跨年晚會，今年除蕭敬騰、伍佰、田馥甄等13組超強卡司外，今年市府跨年舞台也運...

連日豪雨！瑞芳往不厭亭段邊坡坍塌 新北工務局搶通中

因連日下豪雨，新北市瑞芳通往雙溪不厭亭處、102線道路21.5K，今天早上10點發生落石崩塌，目前雙向無法通行，養工處廠...

批台北市整天把自償率掛嘴上 花敬群：心理有鬼

台北市明倫社會住宅話題延燒，台北市都發局前局長林洲民說，台北市府在「說辭」中屢屢引用「機會成本」的行為並不恰當。內政部次...

地方稅納入社宅成本 營建署：嚴重扭曲政策內涵

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引發熱議。內政部營建署今天重申，社會住宅房屋稅及地價稅依法免徵，並非社宅成本，...

北市陽明教養院美術展 二周參觀人數逾5500人次

台北市立陽明教養院在中山藏藝所舉辦「《孵夢2020》綠野仙蹤嬉遊記畫展PART2」，上午登場，院長廖秋芬表示，10月20...

北市府替辱護理師網紅上訴 簡舒培怒：開心到網紅

陳姓網紅2017年上傳影片，以自淫手勢問護理師是否提供「手天使」服務等，惹怒眾多護理人員，其中一名謝姓護理師提出性騷擾申...

影／北市推TAS浪愛滿屋 助逾3千浪貓浪犬找到溫暖家

台北市動物之家的犬貓收容爆量，為解決犬貓零撲殺政策後，收容所犬貓數量太多的問題，台北市動保處這幾年與20個民間單位合作，...

熱門新聞

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

新北升格10周年 將在八里辦10分鐘跨年煙火秀

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。