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班班有冷氣 石門全區裝設完成搶先達標

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區公所提前於今年完成區內各國中小學教室班班有冷氣的目標，讓在石門區就讀的孩子擁有更快樂優質的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所提前於今年完成區內各國中小學教室班班有冷氣的目標，讓在石門區就讀的孩子擁有更快樂優質的學習環境。 圖／紅樹林有線電視提供

教育部宣佈預計於114年完成全國國中小學公立學校教室班班有冷氣的目標，但因應極端氣候，石門區公所秉持著窮不能窮教育﹑苦不能苦孩子的精神，提前於今年完成區內各國中小學教室班班有冷氣的目標，讓在石門區就讀的孩子擁有更快樂優質的學習環境。

石門區長林俊宏說，為提供石門區內各國中小學舒適涼爽的學習環境，公所運用核後端家園復育金約新台幣406萬元補助區內學校全面安裝教室冷氣，各校陸續裝設，終於達成全區國中小都裝設完成的目標，超前中央的部署，可以說是是全國首創。

石門區里長與區長都相當關心區內學生學習環境，區長林俊宏更於日前冷氣逐班裝設時前往各校了解班級冷氣安裝後使用情形，同時也勉勵學生要認真讀書，更要珍惜目前的冷氣設備並愛惜使用，此外，石門國小在冷氣裝設完成後，還有扶輪社為校更新水擦黑板，少了粉塵師生吹冷氣環境更舒適。

石門國小校長蔡清寬表示，很感謝區公所的用心與補助，今年夏天孩子們就有使用到新的冷氣，反應相當好，加上善心扶輪社捐贈的水擦黑板，全校師生的教學環境可以說是大大提升，為此也提醒孩子們要要珍惜資源，並且好好努力來回報這樣幸福的求學環境。

日前教育部雖已宣示預計於114年完成國中小學公立學校教室班班有冷氣的目標，但極端氣候變化多端，一年比一年氣溫都高，等到114年緩不濟急，因此石門區公所秉持窮不能窮教育﹑苦不能苦孩子的精神跑第一，提前於109年完成區內各國中小學教室班班有冷氣的目標，讓在石門區就讀的孩子擁有更快樂優質的學習環境。

石門 教育部

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