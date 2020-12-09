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龜吼漁夫市集將改建 開說明會聽地方意見

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里龜吼漁夫市集將會有六千萬的預算改建，市議員張錦豪邀請市府漁業處開說明會，希望未來新的市集能夠符合地方需求。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里龜吼漁夫市集將會有六千萬的預算改建，市議員張錦豪邀請市府漁業處開說明會，希望未來新的市集能夠符合地方需求。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里龜吼漁夫市集以貨櫃屋搭建，因靠海鏽蝕，地方盼能整建有更好的環境品質，新北市議會通過整建案預算，明年將會有六千萬的預算要打造全新的龜吼漁夫市集，因此，市議員張錦豪邀請市府漁業處開說明會，吸收攤商與民眾需求意見，希望未來新的市集能夠符合地方需求。

市府漁業處處長張麗珍指出，龜吼漁夫市集目前是貨櫃屋搭建，因為地理位置鄰海，容易受海風侵蝕，建物有鏽蝕情形，修繕維持都不容易，一直有接收到地方想要改建的聲音，而今年議會預算終於通過，預計明年將可以啟動市集改建工程，為了確保新的市集是集合現有攤商的意見，符合攤商與地方民眾需求，在市議員張錦豪邀請下，事先辦理說明會，向民眾說明改建時程，也吸收攤商與民眾需求意見。

目前龜吼漁夫市集的新建案還在廣納攤商與在地民眾意見階段，漁業處初步理想規劃是要打造兩層樓的建築物，而中繼市場將在原市場的前方，建築物開工後預計將耗時兩年時間，不少攤商都在說明會中提出建議。

龜吼里長曾基成表示，改建的不便與陣痛期，跟地方民眾溝通，民眾都可以理解，不過原本屬於地方民眾可以借用辦理紅白事的廣場，範圍希望不能縮小，如果可以在新市集中規劃更多與市民一起使用的場地又更好不過了。

市議員張錦豪指出，今年市府預算通過六千萬，預計明年七月要開始動工，希望在建案設計發包之前，要來聽取地方意見，這次會議中提出的海水抽取、走道設計、生鮮熟食區域分配以及民眾生活便利服務等問題，全都會納入設計考量，就是希望未來新的市集能夠符合攤商與地方民眾的需求，為地方創造便利與繁榮。

萬里

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