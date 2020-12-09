讓安全看的見 觀天下有線推廣智能防竊

數位科技時代來臨，在地企業觀天下有線電視公司深化轉型，要走出傳統有線電視框架，結合創新科技推出AI智能店家防護監視系統，今(9)日到民宿和咖啡館等林立的瑞芳金瓜石地區，要將AI智能店家防護系統推廣給在地店家，讓安全看的見。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均表示，隨著科技發展，公司推出了AI智能防竊的服務，金瓜石地區民宿和咖啡館等業者眾多，外來遊客來來往往，安全性的問題非常重要，公司的新產品就非常適合在當地使用，所以就舉辦了說明會，希望把好的工具帶給在地業者。

科技不斷進步，有別於傳統的監視攝影機，AI智能店家防護系統不只是監視器，透過AI人像辨識技術，可精準判斷入侵的是人或是動物，當確認是有人入侵，會立即啟動蜂鳴器並以電話、簡訊或APP通知管理者，管理者也能透過手機APP即時看到店內畫面，另外入侵畫面也會儲存到雲端留存，避免入侵者破壞主機。

石山里長吳乾正表示，希望整個金瓜石地區是一個宜居宜遊的村落，所以治安就是非常重要的一個部分，透過全新的AI智能防護系統，對在地店家的防竊或是遊客的安全性上都有非常大的幫助。

AI智能店家防護系統讓店家可以輕鬆解決店內安全問題，無論人是否在店內，都可都過手機APP輕鬆顧店防竊，無須顧慮人力或是店休問題，而永久保固的觀天下店家防護系統，設備出問題，有專人全天服務，在加上竊盜損失補償，全方位防護，非常適合小店家或是新創業的店家使用，讓你完全無後顧之憂。