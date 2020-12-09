開車技術再精進 汐止警辦防禦駕駛訓練

為讓新進之警專第37期員警熟悉正確汽、機車駕駛觀念及操控技術，汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，特聘專業教練講授汽(機)車輛操作要領，輔以道路駕駛模擬臨時狀況演練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。

這次訓練課程包含：車輛行駛前之安全檢查、騎乘姿勢、緊急剎車(低、中速)、濕地剎車、不良路面平衡、彎道制動技巧、綜合轉彎及反應迴避等各項訓練。

訓練項目也針對汐止警分局轄內的道路特性及氣候型態，加強員警於執勤駕車時的油門掌控、煞車力道拿捏、緊急事故應變及行車距離掌控等部分特別解說，希望透過此次紮實的訓練後能夠讓員警在執勤時防範於未然，在事件發生之前，就先做好預防，防止事件的發生。

汐止警分局表示，今後也將持續辦理安全駕駛訓練，讓汐止分局每一位員警都能參訓，進而建立良好的安全駕駛觀念，增進員警執勤安全，進而做好維護轄區治安及交通順暢工作。