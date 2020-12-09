快訊

陳子璇曝與高國華婚變主因 認感情無法挽回崩潰大哭

兩人出現副作用！英國警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開車技術再精進 汐止警辦防禦駕駛訓練

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。 圖／觀天下有線電視提供

為讓新進之警專第37期員警熟悉正確汽、機車駕駛觀念及操控技術，汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，特聘專業教練講授汽(機)車輛操作要領，輔以道路駕駛模擬臨時狀況演練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。

這次訓練課程包含：車輛行駛前之安全檢查、騎乘姿勢、緊急剎車(低、中速)、濕地剎車、不良路面平衡、彎道制動技巧、綜合轉彎及反應迴避等各項訓練。

訓練項目也針對汐止警分局轄內的道路特性及氣候型態，加強員警於執勤駕車時的油門掌控、煞車力道拿捏、緊急事故應變及行車距離掌控等部分特別解說，希望透過此次紮實的訓練後能夠讓員警在執勤時防範於未然，在事件發生之前，就先做好預防，防止事件的發生。

汐止警分局表示，今後也將持續辦理安全駕駛訓練，讓汐止分局每一位員警都能參訓，進而建立良好的安全駕駛觀念，增進員警執勤安全，進而做好維護轄區治安及交通順暢工作。

汐止 濕地

延伸閱讀

汐止防災公園開設演練 瑞芳跨區支援防災

會勘道路遭諷跟生殖器一樣小 新北議員怒提告

汐止3路段科技執法 抓違規臨停

要抓違規臨、停車　汐止3處地點準備科技執法

相關新聞

質疑營建署誤導社宅租金標準 北市發言人嗆中央：萊牛冠軍麵2.0？

明倫、木柵社宅三房型租金逾4萬引發熱議，北市府發言人陳智菡今天也在臉書嗆中央。陳智菡說，營建署指「社宅無須繳房屋地價稅」...

開車技術再精進 汐止警辦防禦駕駛訓練

為讓新進之警專第37期員警熟悉正確汽、機車駕駛觀念及操控技術，汐止警分局在大龍港駕訓班辦理安全駕駛訓練，特聘專業教練講授汽(機)車輛操作要領，輔以道路駕駛模擬臨時狀況演練，強化員警防禦駕駛能力，維護轄區治安及交通順暢工作。

讓安全看的見 觀天下有線推廣智能防竊

數位科技時代來臨，在地企業觀天下有線電視公司深化轉型，要走出傳統有線電視框架，結合創新科技推出AI智能店家防護監視系統，今(9)日到民宿和咖啡館等林立的瑞芳金瓜石地區，要將AI智能店家防護系統推廣給在地店家，讓安全看的見。

龜吼漁夫市集將改建 開說明會聽地方意見

萬里龜吼漁夫市集以貨櫃屋搭建，因靠海鏽蝕，地方盼能整建有更好的環境品質，新北市議會通過整建案預算，明年將會有六千萬的預算要打造全新的龜吼漁夫市集，因此，市議員張錦豪邀請市府漁業處開說明會，吸收攤商與民眾需求意見，希望未來新的市集能夠符合地方需求。

班班有冷氣 石門全區裝設完成搶先達標

教育部宣佈預計於114年完成全國國中小學公立學校教室班班有冷氣的目標，但因應極端氣候，石門區公所秉持著窮不能窮教育﹑苦不能苦孩子的精神，提前於今年完成區內各國中小學教室班班有冷氣的目標，讓在石門區就讀的孩子擁有更快樂優質的學習環境。

北市府明倫社宅申請承租3236件 3房型中籤率約49%

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引起討論，都發局統計至今天下午止申請承租收件數共3236件，其中3房型91件，...

社會住宅租金怎麼算？民進黨中常會熱議

台北市明倫社會住宅租金因將自償率百分之百列入租金計算，導致三房型的租金高達四萬元，就連高雄市副市長林欽榮也認為，若是這樣...

社宅無需繳納房地稅？北市批中央：不實資訊誤導民眾

北市明倫社宅租金過高引發各界批評，內政部營建署指出，市價平均租金8折為中央與多數縣市的基本原則，且社宅成本因使用公有地，...

雙溪102線往不厭亭落石中斷下午4點搶通 後續邊坡處理

新北市雙溪102線21.5Ｋ往不厭亭方向今天上午崩塌，新北市政府搶修到下午4時已清理完畢，開放通車，後續將進行邊坡處理。

北市跨年打造5G科技舞台 防疫宣導戴口罩、自主實名制

再過三周就要跨年，台北市政府最Ｈigh新年城跨年晚會，今年除蕭敬騰、伍佰、田馥甄等13組超強卡司外，今年市府跨年舞台也運...

連日豪雨！瑞芳往不厭亭段邊坡坍塌 新北工務局搶通中

因連日下豪雨，新北市瑞芳通往雙溪不厭亭處、102線道路21.5K，今天早上10點發生落石崩塌，目前雙向無法通行，養工處廠...

批台北市整天把自償率掛嘴上 花敬群：心理有鬼

台北市明倫社會住宅話題延燒，台北市都發局前局長林洲民說，台北市府在「說辭」中屢屢引用「機會成本」的行為並不恰當。內政部次...

熱門新聞

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

蘭嶼11級風雨辦婚宴！賓客樂觀：暴風圈吃喜酒很正常啦

新北升格10周年 將在八里辦10分鐘跨年煙火秀

明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

台南周末封街辦活動 網友憂心慘叫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。