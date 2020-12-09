北市跨年打造5G科技舞台 防疫宣導戴口罩、自主實名制

再過三周就要跨年，台北市政府最Ｈigh新年城跨年晚會，今年除蕭敬騰、伍佰、田馥甄等13組超強卡司外，今年市府跨年舞台也運用5G科技，將在晚會舞台、台北101大樓周邊，架設40部攝影機，打造「跨年晚會即時自由視點」；並運用5G科技規劃「百人視訊合演」、「AＲ擴增實境」、「線上多視角觀看」等創新突破。

另外，因受疫情影響，今年北市府跨年也會宣導參加跨年民眾配戴口罩、自主實名制登錄。

北市觀光傳播局表示，今年受疫情影響，市府日前已宣布，若跨年前一周出現15例本土確診將停辦，改線上轉播。主秘蕭君杰說，北市府會遵循中央流行疫情指揮中心的最新防疫作為，掌握任何變化，隨時滾動修正。

蕭君杰表示，儘管目前國際疫情緊張，但依照目前台灣狀況，只要大家能遵守防疫措施，北市府跨年應該還是可以照常舉辦。

至於每年北市跨年重頭戲、台北101煙火施放，101資深總監吳育達表示，今年101跨年煙火的秒數、樣式，將於下周12月16日正式公布。吳育達表示，今年101煙火朝照常舉辦規劃，今年台北101從耶誕、跨年到明年農曆年、到元宵，新年101主題為Love＠101，煙火的主題也會朝「Love ＠ 101」方向規劃。

北市府提醒，民眾今年參加北市府前跨年晚會，請盡量配戴口罩，若無法保持社交距離，就要強制戴上口罩，北市府也會在跨年現場，加派工作人員宣導跨年戴口罩。

另外，由於市府跨年為開放戶外場地，無法讓每一位參加跨年的人都確實實名登錄，但北市府會規畫QR code雲端表單，希望參加跨年的民眾，都能自主上網實名制登錄，留下姓名、連絡方式，北市府也在現場加強宣導。

蕭君杰表示，由於跨年屬開放場域，無法設置特定出入口，觀傳局會在市民廣場、跨年活動周邊等加派人員走動式宣導防疫。北市府也呼籲，民眾若要看台北101煙火，也可以選擇到象山、周邊公園、河濱等欣賞煙火，可以分散到其他場地，若是要參加跨年演唱會，才到市府前廣場周邊。