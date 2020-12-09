北市陽明教養院美術展 二周參觀人數逾5500人次

台北市立陽明教養院在中山藏藝所舉辦「《孵夢2020》綠野仙蹤嬉遊記畫展PART2」，上午登場，院長廖秋芬表示，10月20日至11月1日在華山第一次展出，二周展覽期間參觀人數累計達5500人次，留下多達1000則勉勵話語，這些都成為繼續支持心智障礙服務對象們的力量。

文化局指出，展覽期間多幅畫作引起觀展民眾的讚賞，另外，透過議員王浩協助結合社會資源，引入企業愛心捐款12萬元，支持陽明教養院美術社持續孵夢。

王浩說，原本布置在辦公室已經2年的畫作，被企業界朋友看見，所以開啟了這次愛心贊助。社會局長周榆修說，社會福利的單靠政府的力量難以推動，陽明教養院美術社一路以來因企業贊助財力及物力等相關資源，逐步增加參與美術社的人數、擴充社團課程內容，進而使心智障礙者的才華與潛能得以發揮。他也推崇王浩，在市政預算審核監督方面是鐵漢，但面對陽明教養院服務對象卻非常柔情。