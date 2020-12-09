北市府替辱護理師網紅上訴 簡舒培怒：開心到網紅

陳姓網紅2017年上傳影片，以自淫手勢問護理師是否提供「手天使」服務等，惹怒眾多護理人員，其中一名謝姓護理師提出性騷擾申訴，經過3年法律程序，高等行政法院今年9月判決成立性騷擾案。北市府性騷擾防治委員會日前以該影片未具體指涉特定之人，形成立法漏洞，但不應由行政機關強行填補等理由，決定向最高行政法院提出上訴。

對此，台北市議員簡舒培上午與提出申訴的護理師和團體舉行記者會，怒指北市府再上訴，浪費公帑，還讓網紅不須被開罰，市府等於是站在加害者一方。她還發現，北市府上訴，由委員決定誰來打官司，打官司的律師甚至是調查委員之一，已經違反律師倫理。

社會局主祕林淑娥指出，性騷擾防治委員會決議是共識決，高等行政法院撤銷台北市性騷擾防治委員會的處分，還有衛福部的訴願決定，社會局也非常不認同網紅的言行，但基於行政立法分立原則，目前的性騷擾防治法上有漏洞，但行政機關無法僭越權限，希望中央盡速修法，其實該網紅的言論，涉及散布網路的社群仇恨、性別的歧視，甚至是職業歧視。

林淑娥說，透過這個上訴，由最高行政法院來釐清這個法律上面的漏洞，讓性騷擾行為的界定能釐清，透過中央修法或立法，避免網路的仇恨蔓延。至於再上訴的律師，原本其中一位是參與性騷擾案的調查委員，因有爭議，10月3日也終止此案的委任。

簡舒培則反批，所謂的漏洞、不足，台北高等行政法院已經判決，也把法律不足的部分補足了，台北市性騷擾防治委員會、社會局，誤解性騷擾防治法的立法意旨，判決已經講清楚了，市府卻要再上訴，開心到網紅，如何遏止謾罵歧視的惡風？

謝姓護理師表示，3年前她看到該名youtuber的影片，傷害到盡責的工作夥伴，她就去警察局備案，她看到影片還有 網紅在影片中的動作，那幾天都沒睡好，還有很多護理師被影響日常作息，她感謝公會、護理師跟她們站在一起，為了營造性別友善環境，她希望市府不要再繼續上訴。