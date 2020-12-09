明倫社宅3房型申請滿租 林洲民：不代表租金獲認同

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引起討論，但申請件數已超過戶數。前都發局長林洲民說，滿租不代表民眾認同租金，是因確實需要社宅。

北市府推動大同區明倫社會住宅，因3房型44坪月租金新台幣4萬500元，近期引起外界討論、關注，看屋民眾普遍認為陽台過大。

北市府都市發展局規劃今天是明倫社宅受理申請最後一天，至中午止，3房型有79件申請案，已超過45戶數，1房型、2房型申請件數也超過戶數，呈現滿租狀況。

對此，前都發局長林洲民接受中央社記者電訪時說，明倫社會住宅滿租，是代表民眾想要承租，也意味社宅確實有需要，但不代表認同租金是合理，議題不應被混淆。

他表示，昨天營建署新聞稿提到「社會住宅成本原則上以直接與間接興建成本、利息、長期維護費為主，就地方政府而言，公有公用的土地與建物，原本就不用繳納房屋稅與地價稅。地價稅與房屋稅的減免不應視為社會住宅成本，也不屬於所謂機會成本」。

林洲民說，營建署新聞稿提到社會住宅不用繳地價稅、房屋稅，北市府目前訂定社宅自償率計算公式卻加入2種稅籍，他認為應重新檢討計算公式，若未加入地價稅、房屋稅，房屋租金可再降。

民進黨北市議員陳怡君指出，針對明倫社會住宅已有多人申請，是因社宅地理位址佳、離捷運站近，但3房型中籤率後續可能會有比例懸殊太大情形，且附近居民也擔憂房東可能藉此漲房租。