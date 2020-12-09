機車停等區不怕被撞 台南試辦加裝閃爍光源

機車停在待轉區，過去曾發生被車輛撞傷的意外，台南市交通局試辧在代轉區的周邊標示閃爍光源，提醒用路人注意機車族的安全，如果未來成效不錯，將推廣到全市。

台南市的兩處試辦路口分別是北區公園路台南轉運站前路口、安平區慶平路與安億路口。交通局表示，包括新北、桃園等縣市，也有試辦，但是形式與台南市不同。

交通局表示，新北與桃園是在代轉區的周邊地面上，裝設長條式燈管，需要另外接紅綠燈的電源，施工比較麻煩，費用比較高，而且像新北市地面燈管是與紅綠燈連動，只有綠燈時地面上的燈管條才會亮。而台南則是使用太陽能LED的點狀燈，施工方便，不必另外接電源，一整天都會亮。

一般路口的機車待轉區都是在道路路肩，台南市目前示範的兩處，都是在紅磚人行道的退縮處，有機車專用的避車彎，機車停等比較安全，而閃爍光源設在紅磚道上，也比較不容易被壓壞。