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影／北市推TAS浪愛滿屋 助逾3千浪貓浪犬找到溫暖家

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市動保處這幾年與20個民間單位合作，推動「TAS浪愛滿屋」政策，從2015年至今年11月底，已協助3316隻犬貓找到溫暖的家。記者林麗玉／攝影
台北市動保處這幾年與20個民間單位合作，推動「TAS浪愛滿屋」政策，從2015年至今年11月底，已協助3316隻犬貓找到溫暖的家。記者林麗玉／攝影

北市動物之家的犬貓收容爆量，為解決犬貓零撲殺政策後，收容所犬貓數量太多的問題，台北市動保處這幾年與20個民間單位合作，推動「TAS浪愛滿屋」政策，由民間協會、業者設置動物之家以外的認養站，從2015年至今年11月底，已協助3316隻犬貓找到溫暖的家。

台北市長柯文哲今天頒獎感謝協助認養的民間團體、業者。柯文哲致詞表示，台北市從2017年零撲殺政策實施之後，動物收容所的收容量已貓滿為患、狗滿為患，成為很大負擔。除這幾年增加委外照顧人力、增聘動物行為訓練師、獸醫師及助理外，也推動寵物保險政策。

柯文哲說，為了吸引民眾認養動物，北市府也與民間單位合作，包括美髮沙龍、漫畫店、寵物商店旅館等增加認養站，民眾可能漫畫看一看，覺得狗貓很可愛，就把流浪犬貓被認養出去，甚至即日起前300位認養的民眾，北市府也會贈送2021年動物保護主題月曆。

北市動保處表示，台北市動物之家的收容量為610隻，不過截至11月底，犬隻收容已達654隻、貓隻收容329，總收容量983隻，已爆量收容逾6成。

這次獲得北市府頒獎表揚的北歐寵物旅館，參加北市府的「TAS浪愛滿屋」計畫2年，已經協助認養出10多隻犬貓，老闆翁文倩說，她們都會找到每一隻犬貓的優點，不管是眼神、還是故事，透過照片、影片及文字宣傳，讓可愛的犬貓影片找到愛牠們的主人，就曾有認養人說，就是狗狗的那個眼神，讓民眾來認養。

另外，從事美髮業的KiKi、Kendra，也因為愛狗貓加入TAS計畫。KiKi說，為了讓美髮沙龍可以成為認養的中途站，她們決定乾脆自己出來創業，今年8月加入TAS至今，已協助1隻浪浪找到溫暖的家。

Kendra表示，她們都會把浪浪打理得乾乾淨淨，並且習慣習性之後才會貼出認養文，她說，若是以個人力量認養貓狗，最多也只能養1、2隻，不過現在她們的店加入TAS，作為浪貓浪狗的中途站，就可以幫助更多的貓狗。

翁文倩說，透過TAS計畫，其實可以幫助更多的浪貓浪狗找到家，尤其光台北市就有300家以上的寵物商店旅館，只要每家店協助認養出去一隻，就可以減少動物之家300隻犬貓的壓力。

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