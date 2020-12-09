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影／猴硐搶修現場打150根鋼樁、蓋帆布 邊坡穩定獲控制

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
猴硐搶修現場打150根鋼樁、蓋帆布，邊坡穩定獲控制。記者游明煌／攝影
猴硐搶修現場打150根鋼樁、蓋帆布，邊坡穩定獲控制。記者游明煌／攝影

台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山搶修現場，今天仍下大雨。台鐵宜蘭工務段今天說明最新進度，表示目前邊坡穩定已獲控制，已打150根鋼軌樁，並開始加蓋帆布避免大雨沖刷，並已清除約4340立方公尺土石。

台鐵宜蘭工務段長李建勳表示，到今天為止，在邊坡穩定方面，已完成由上往下2階鋼軌樁，已打設150根鋼軌樁，預計要做3階，最上面一階經過工程師搜測後已達到設計值，目前正在進行加蓋帆布，避免大雨沖刷，保持所需要被填土的數量。

李建勳說，至於土石清運方面，到今天上午9點共清出217台台車，約4340立方公尺土石，都運到貢寮和雙之間台鐵土地，不會對當地環境造成汙染，在控制的範圍內。

此處落石含泥、水量很高，水慢慢抽離後變成沙，還要準備大型抽水機因應。自從事故發生後，目前正在全力搶修，各單位都提供意見及協助，擬定搶修計畫，照此程序在走。現階段邊坡穩定已獲控制，清土部分透過昨天在增加8台石斗車，共有68台石斗車在現場進行輪流清運中。

猴硐搶修現場打150根鋼樁、蓋帆布，邊坡穩定獲控制。記者游明煌／攝影
猴硐搶修現場打150根鋼樁、蓋帆布，邊坡穩定獲控制。記者游明煌／攝影

台鐵 貢寮 事故

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