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新北升格10周年 將在八里辦10分鐘跨年煙火秀

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市高灘地管理處將在12月31日晚上8點21分施放10分鐘的煙火秀。圖為煙火模擬圖。圖／新北市高灘地管理處提供
新北市高灘地管理處將在12月31日晚上8點21分施放10分鐘的煙火秀。圖為煙火模擬圖。圖／新北市高灘地管理處提供

新北市高灘地管理處將在12月31日晚上8點21分施放10分鐘的煙火秀，這也是新北市首次舉辦跨年活動，高管處表示，為迎接2021年到來，首次在八里試放跨年煙火，並同時慶祝新北市升格10週年。

高管處表示，今年首次辦理的跨年夜煙火活動，當晩預計施放之煙火類型包含全球獨步的水煙火「水上芭蕾」及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火，整個施放類型及種類都將比照國慶煙火水準呈現，煙火效果廣度達到500公尺，高空煙火高度達100公尺，中空煙火高度達50公尺。

當天除了10分鐘的煙火秀外，為了要讓民眾在浪漫的八里婚紗廣場觀賞感受迎接新年的浪漫氣息，現場還有安排街頭藝人即興演出，而淡水到八里接駁的渡輪也會延後收班，要讓大家在浪漫之餘，也不用擔心交通的問題。

高管處提醒，前來欣賞煙火的民眾可以搭乘捷運淡水線接駁，另外在淡水金色水岸邊也可以觀賞到完整的煙火表演，歡迎民眾ㄎ一同來八里淡水迎接2021年的到來，結束後還可到其他地方參加跨年倒數活動。

高管處表示，民眾如要自行開車，路線建議如下：

1.國道1號下林口交流道，沿105線道經林口至八里→左岸碼頭→觀海大道

2.關渡大橋→台15線→左岸碼頭→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

3.新莊、三重、五股→縣103道→龍米路一段→龍米路二段→觀海大道

4. 61或64快速道路→八里聯絡道→中華路→觀海大道

大眾交通運輸系統：

1.淡水捷運站→步行至淡水渡船頭→搭乘渡輪至八里渡船頭，步行前往。

2自新北市蘆洲站704線路客運→八里西門站下車，步行前往。

3.自台北捷運關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

4.捷運淡水線關渡站前搭紅22線路客運→八里西門站下車，步行前往。

八里 淡水

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