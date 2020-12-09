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樹林「芒花秘境」正夯 拍照打卡還可抽GoPro

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
位在新北市樹林區的「三角埔頂山」，是熱門網美打卡芒花秘境。圖／新北市景觀處提供
位在新北市樹林區的「三角埔頂山」，是熱門網美打卡芒花秘境。圖／新北市景觀處提供

又到了欣賞芒花的季節，位在新北市樹林區的「三角埔頂山」，是熱門網美打卡芒花秘境，新北市景觀處表示，除了來與芒花拍美照外，還可到有百年古蹟「山佳火車站」還有生態豐富的「鹿角溪人工溼地」，假日不妨來趟賞芒親子一日遊。

樹林三角埔頂山又稱「羌子寮山」，秋冬時節滿山芒花隨風飄蕩的壯闊景象，讓人看了為之動心。走在步道被芒草包圍著，當陽光灑下，山頭呈現片片金黃，隨手拍都是夢幻美景。

景觀處表示，到樹林三角埔頂山賞芒，有2個入口可以進入，分別是「樹林防災降雨雷達站」旁及「光明產業道路（多福步道）」，親子同行建議從雷達站旁入口進入較能輕鬆抵達。另外也提醒，該地為泥土山徑路，選擇防滑的鞋子，盡量避免雨天到訪。

擁有百年歷史的山佳火車站，是目前北台灣唯一僅存建於二次世界大戰之前的車站建築，站體幾乎完整保留，車站內設有山佳鐵道模型、火車時刻表、日治時期鐵道觀光摺頁等供人們回味。車站旁還有處鐵道地景公園，沿著鐵道走，一旁還能欣賞漂亮彩繪牆，還有許多可愛的動物公仔坐落在公園各個角落，更有吸睛搶眼的35H1304型黑色煤斗車。

鹿角溪人工濕地是新北市第一座污水處理場所，也是城市中的生態棲地點綴串連成的綠帶，除了淨化家庭污水，減低河川污染，也提供生物良好的棲息環境。廣大面積的草皮是親子出遊野餐的好選擇，也可以帶著小朋友騎腳踏車馳騁於大漢溪左岸自行車道，愜意欣賞沿岸風光。

景觀處表示，假日安排一趟親子遊，不僅大人小孩都能玩得盡興，留下美麗的記憶，拍攝的芒花美照還可以參加新北市景觀處在「賞花快報」粉絲專頁舉辦「冬芒飛舞─芒美照大募集」，就有機會獲得最大獎GoPro Hero 8，活動期間至12月25日，詳情可上粉專查詢。

位在新北市樹林區的「三角埔頂山」，是熱門網美打卡芒花秘境。圖／新北市景觀處提供
位在新北市樹林區的「三角埔頂山」，是熱門網美打卡芒花秘境。圖／新北市景觀處提供

親子 鐵道

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