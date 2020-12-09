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貓纜推「101煙火之眼」跨年車廂 最佳視角遠眺璀璨煙火

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應跨年活動，貓纜推出14部「101煙火之眼」車廂，讓民眾在最佳視角遠眺煙火。圖／北捷提供
因應跨年活動，貓纜推出14部「101煙火之眼」車廂，讓民眾在最佳視角遠眺煙火。圖／北捷提供

年底將至，不少人開始規畫迎接2021年的跨年活動，為讓民眾有更多跨年選擇，貓空纜車於12月31日當天，推出14部「101煙火之眼」跨年車廂，以最佳角度遠眺台北101煙火，每車廂收費600元，可乘坐5人，想要搭乘民眾，即日起至12月15日止，可至台北捷運臉書活動貼文下方留言參加抽籤。

北捷指出，12月31日煙火施放前，貓纜14部「101煙火之眼」車廂將分別從纜車動物園站（7部）、貓空站（7部）發車，抵達最適合欣賞先火的轉角二站至指南宮站間，煙火施放期間，全線將放慢行駛，讓民眾可盡情從海拔260公尺高空遠眺絢爛花火。

票價方面，「101煙火之眼」每部車廂為600元，最多可坐5人，未滿5人仍以5人計費。舉例來說，陳先生一家4口從纜車動物園站搭乘「101煙火之眼」前往貓空站，欣賞煙火後，再從貓空站搭乘纜車下山，總票價為1080元（去程包廂600元+4人回程費用480元），回程費用依實際人數計費。

北捷表示，想要搭乘的民眾，即日起至12月15日止，可至台北捷運臉書活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，即可參加抽籤，將抽出14位民眾分別於纜車動物園站及貓空站上車，抽中者須在12月31日晚間23時前至詢問處報到及現場繳費，逾時不候。

另外，12月31日當天下午4時至2021年1月1日凌晨1時，纜車動物園站旁廣場、貓空站木棧景觀平臺均有跨年市集，包含文創手作、親子遊戲、美食等數十個攤位，搭完纜車民眾可順道前往品嚐在地美食及熱飲。

北捷提醒，「101煙火之眼」不分一般或水晶車廂，車廂安排視差營運狀況而定，若天候不佳影響視野，仍會依照原定計畫發車；配合跨年活動，貓纜也將延長營運時間，凌晨2時發出末班車，並視現場人潮情況至旅客運輸完畢為止。

貓空纜車 車廂 北捷

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