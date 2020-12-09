明倫社宅被嫌貴卻搶破頭 議員：附近租屋族憂房東漲租

台北市明倫社宅申請租住期限到今天9日截止，到昨天已有2600多位民眾申請，民進黨台北市議員陳怡君說，已經有附近的租屋居民跟她反映，他們害怕一件事，就是現在在附近房子租得好好的，附家電不到4萬500元，但如果社宅可以租到4萬500元，擔心房東漲房租。

儘管明倫社宅遭質疑三房型租金逾4萬惹爭議，不過招租狀況，到8日為止，已經有2600多位民眾申請租住，其中一房型2081人申請，中籤率約12.7％；兩房型465人申請，中籤率約15.3％；三房型也有74人申請，中籤率為60.8％。

陳怡君說，2600多人申請明倫社宅，這麼熱門她不意外，還是要感謝明倫國小當年的貢獻，還是因這地點位置太好，到捷運走路不到五分鐘、去士林夜市、學校、圖書館、市場、上高速公路都很快速。

陳怡君說，但可惜，誠如柯市長所言，一人房還是抽樂透，抽中機率只有一成；至於4萬500元高房價的社宅抽中率竟有六成，一成比六成，懸殊太大。

陳怡君也說，甚至已經有附近居民有跟她反映，租屋族害怕的一件事，就是擔心房東漲房租。