復興商工人像速寫隊成軍近20年 李登輝、馬英九都喊讚

新北市永和區復興商工「人像速寫隊」成軍近20年，成員皆是在校生，繪畫技藝高超，許多人都已擁有台北市、新北市的街頭藝人認證，平時除了參與繪畫競賽，也投入公共服務，受邀至各地為民眾速寫，前總統李登輝、馬英九及新北市長侯友宜等人也曾現場體驗，大讚學生們畫得非常好。

復興商工指出，從台北縣政府時期的「一校一藝團」、「週末藝術秀」開始，不斷增加對外公共服務的場次，鶯歌陶瓷老街、淡水捷運站、永和博愛街、國父紀念館、華山文創園區、台北車站，甚至是公家機關台北市府、新北市府、外交部、教育部、總統府，都有他們的足跡，帶給許多民眾驚喜。

復興商工表示，2007年教育部啟動優質化計畫，復興商工榮膺當年唯一被補助的私立高職，也邁向彩色速寫的新里程碑。李前總統、馬前總統、賴清德副總統、多位教育部長、朱立倫前市長、侯市長等，都曾現場接受隊員們速寫肖像後，並留下深刻、良好的印象。

雖然今年受新冠肺炎疫情影響，許多藝文活動暫停辦理，速寫隊的邀約也一度清空，但復興商工速寫隊指導老師邱鵬城以數位繪畫方式，拓展網路社群，讓學生的才能可以無疆界的被看見。