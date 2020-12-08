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影／新北無人巴士上路 實測行人衝出究竟煞不煞得住
新北「智駕電巴168」載客試營運期間，出現紅外線受大雨影響，反應速度變慢，車輛會自動急煞的情形，煞車力道也過大。新北市昨日率全台之先開放「混合車流」載客，記者現場直擊，發現剎車問題已有明顯改善，安全性也高，但時速最多只能到15公里仍是偏慢。新北市交通局回覆，未來確認安全問題都解決後，應會把時速增至30公里，同時擴點至淡海新市鎮。
新北智駕電巴由中華電信與勤崴國際、淡水客運合作開發，今年8月開始半封閉環境載客，共1.2公里，一趟可載運8名乘客，昨日終於開放混合車道載客。
記者現場搭乘測試，發現之前為人詬病的煞車問題已有明顯改善，目前煞車力道與一般公車相差無幾，但時速最多只能到15公里，仍屬偏慢，若行車距離拉長，恐會使通勤時間變得過久。
為了測試交通安全問題，實測時，也安排路人從馬路上突然竄出，結果巴士經由輔助系統感應後，立刻急煞，完全沒有碰到行人，安全性上表現不錯。
新北市交通局指出，自從民眾反應煞車過急的問題後，他們積極修正電腦系統，未來還會繼續努力，讓剎車系統更加穩定，另外，車子時速則會按照測試情形逐步增加，未來盼能增至30公里左右。
中華電信數據通信分公司專案經理柯召璇指出，智駕巴士周邊設有光學雷達，只要判斷到有人、車靠近，就會立刻由電腦做出判斷，立即減速或剎車。
交通局表示，未來智駕巴士將從現有的2個點擴展至5個點，將橫跨淡海新市鎮，目前計畫已經送出，待交通部審核通過便可執行，市府也會趁這段期間繼續調整細節，目標是達到不用司機在車上就可安全運行的程度。
交通局補充，在8月至11月半封閉載客期間，平日每天約有200人次搭乘、假日約1500人次，總計搭乘人次逾1萬5千人次，昨日正式開放團體申請混合車流載客，15日至30日則會開放一般民眾搭乘。
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