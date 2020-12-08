央行打房打中要害？5000戶、數千筆土地受衝擊甚至斷頭

央行昨天突然祭出不動產信用管制措施，主要針對投資族群與建商進行信用管制。不少民眾認為政府「玩真的」、打中囤房族、房地產業者要害；中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今抨擊，政策來得太突然，而且溯及既往，初估全台約5000戶為第3間房屋買賣，以及數千筆土筆交易受衝擊，恐造成嚴重房屋與土地交易糾紛，甚至部分交易面臨「斷頭」危機。

林正雄建議政府，打炒房並不難，只要針對買賣紅單進行嚴懲，即可迅速恢復產業及市場秩序。近期房價上揚，建商也是迫於無奈，主要因為建材原物料丶工資上揚，還有缺工問題所致。其中，混凝土、水電等原材料，平均上漲二成；模板工、綁筋工的工資，也由每天約2500元漲至3800元。

林正雄建議，每年平均約7萬戶的預售屋市場，年底進入交屋高峰，初估至少有3萬戶在年底交屋，央行應該給市場緩衝時間，政策不應溯及既往，對於已經送銀行跑流程的案件，必須依原條件核貸，才不致產生違約風險或交易糾紛。

林正雄認為，許多已簽約、尚未核貸的房屋買賣案件，可能因政策面臨貸款限縮，買賣雙方合議的約定條件，將被迫改變；土地交易貸款僅剩五成五，另外一成為保留動工款，買方立刻多出二成五的自籌款，初估數千筆土地交易受影響。