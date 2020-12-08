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政府保護納稅人了嗎? 專家栩「納保官」球員兼裁判

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
納稅者權利保護座談會，與會多位專家學者批評政府不重視納稅人權益。記者陳秋雲／攝影
納稅者權利保護座談會，與會多位專家學者批評政府不重視納稅人權益。記者陳秋雲／攝影

台中市議羅廷瑋辦公室及法稅改革聯盟今舉行「納稅者權力保護座談會」邀請專家學者及民意代表舉行座談會，辰宇律師事務所主持律師蔣瑞琴以太極門案為例，批評「納稅者權利保護法」漏洞，與會者希望賦稅人權應受重視。

納保法2017年12月28日上路，已近3年，與會者指出，如納稅者權利保護官「球員兼裁判」「萬年稅單」行政處分竟不必附書面敘明理由及法律依據等，可以看出國稅局並沒有要解決這個問題的意願。

羅廷瑋議員表示，此法施行近3年產生很多稅災戶，此法有許多不合理之處，堅定支持廢獎金、救冤案、護人權的訴求。

律師蔣瑞琴呼籲監察院督促公務員明辨是非，依法行政。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆表示，人民推動法稅改革天經地義，政府應虛心傾聽民意，進行改革。

輔仁大學企管系兼任助理教授魏賜聰質疑納保官角色，附屬在國稅局，如何保護納稅者？納保法22條中沒有公務員處罰條款，卻有一條對人民的處罰條款，看來是保護稅務人員而非納稅者。

法稅改革聯盟陳姓志工表示，萬年稅單的壓迫成為國稅局請民眾「脅商」多少繳一點的最大幫兇。

與會專家學者或民代共同的看法，納保法還有許多對賦稅人權保護不周之處，政府應傾聽民意。

律師 人權 公務員 報稅

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