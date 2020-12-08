聽新聞
test
0:00 / 0:00
政府保護納稅人了嗎? 專家栩「納保官」球員兼裁判
台中市議羅廷瑋辦公室及法稅改革聯盟今舉行「納稅者權力保護座談會」邀請專家學者及民意代表舉行座談會，辰宇律師事務所主持律師蔣瑞琴以太極門案為例，批評「納稅者權利保護法」漏洞，與會者希望賦稅人權應受重視。
納保法2017年12月28日上路，已近3年，與會者指出，如納稅者權利保護官「球員兼裁判」「萬年稅單」行政處分竟不必附書面敘明理由及法律依據等，可以看出國稅局並沒有要解決這個問題的意願。
羅廷瑋議員表示，此法施行近3年產生很多稅災戶，此法有許多不合理之處，堅定支持廢獎金、救冤案、護人權的訴求。
律師蔣瑞琴呼籲監察院督促公務員明辨是非，依法行政。
德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆表示，人民推動法稅改革天經地義，政府應虛心傾聽民意，進行改革。
輔仁大學企管系兼任助理教授魏賜聰質疑納保官角色，附屬在國稅局，如何保護納稅者？納保法22條中沒有公務員處罰條款，卻有一條對人民的處罰條款，看來是保護稅務人員而非納稅者。
法稅改革聯盟陳姓志工表示，萬年稅單的壓迫成為國稅局請民眾「脅商」多少繳一點的最大幫兇。
與會專家學者或民代共同的看法，納保法還有許多對賦稅人權保護不周之處，政府應傾聽民意。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言