怕搶修延期 新北市議員諾爭平溪接駁經費

台鐵瑞芳猴硐段的崩塌狀況，恐要到13日以後才能恢復，因擔心平溪區公所爭取12/7至12/11接駁巴士的經費不足，新北市議員林裔綺服務處承諾向新北市府爭取13日以後平溪區巴士接駁的費用，也呼籲東北角地區民眾，能多利用F816、F813等免費巴士，以解決暫時性的交通問題。

今(8)日是平溪區南山里的環保宣導共餐，平溪區長特地與前來的里民、里長，宣傳公所12/7至12/11的接駁巴士服務，以應對台鐵瑞芳至猴硐段邊坡滑落，平溪線停駛的情形。

平溪區長曾繁盛表示，目前接駁巴士平日每天早晚兩班從菁桐出發，經過平溪、嶺腳、慶和、十分迴車道等站，抵達瑞芳火車站，希望幫助區民順利跨區工作、上學。

此次台鐵崩塌狀況，影響最深的莫過於新北市東北角四區，包括瑞芳區猴硐，已由台鐵增派接駁車往來猴硐站與瑞芳站，平溪區公所因區內鐵路停駛，增派早晚兩班接駁巴士，雙溪區及貢寮區則是火車班次減少，區民須到猴硐進行轉車，另外雙溪區公所為區內雙溪高中跨區學生上課的需求，增派早上兩班的接駁巴士，從八堵接往雙溪高中，減少學生就學的交通不便。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，今天參與南山里共餐，聽平溪區公所提到預計恢復通車的13日，可能受大雨影響搶修進度，若是有需要加開13日以後平溪區往瑞芳火車站的接駁巴士，服務處將盡力向新北市府爭取經費幫忙，也鼓勵這段期間要前往瑞芳的雙溪、貢寮區民，可多搭乘F816、F813等免費巴士，以解決暫時性的交通問題。