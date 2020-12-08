注意火災、崩塌 雙溪防災繪畫比賽有特色

雙溪區公所舉辦學生防災繪畫比賽，從小扎根防災意識，也能提供孩子美術表達機會，今年剛好結合瑞芳猴硐段鐵路邊坡崩塌事件，今(8)日頒獎儀式期望孩子們能多多注意生活環境變化的危險，提前做好準備，才能落實災害的預防。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今年東北角地區因遇上歷年少見的冬季大雨，造成不少事故，包括瑞芳東和里火災、猴硐鐵道邊坡崩塌等事件，讓居民深刻體會到災害預防的重要，而今日雙溪區公所防災繪畫比賽頒獎，希望藉由身邊發生的例子，提醒孩子們對周圍環境的警覺。

雙溪國小指導老師林家禾表示，此次為了繪畫比賽，孩子們從下半年就開始準備，透過學校的帶領，將繽紛的想像力，化作懂得掌控的線條筆觸，偏鄉的孩子們沒辦法補習才藝，但透過比賽的選拔，讓孩子們學習藝術的作品獲得肯定，也提供他們展現想法的舞台。

國高中生的作品，有的以優雅的筆觸，畫出海嘯波浪為看點，有的將救火比擬打怪，畫面生動，小學生利用多種顏色呈現畫中人物的面部表情，將驚恐、緊張的狀態深刻展現，作品將表框掛在區公所樓梯牆上，讓洽公民眾都能欣賞到雙溪孩子們的藝術創作力。