快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意火災、崩塌 雙溪防災繪畫比賽有特色

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區公所舉辦學生防災繪畫比賽，從小扎根防災意識，也能提供孩子美術表達機會。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉辦學生防災繪畫比賽，從小扎根防災意識，也能提供孩子美術表達機會。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所舉辦學生防災繪畫比賽，從小扎根防災意識，也能提供孩子美術表達機會，今年剛好結合瑞芳猴硐段鐵路邊坡崩塌事件，今(8)日頒獎儀式期望孩子們能多多注意生活環境變化的危險，提前做好準備，才能落實災害的預防。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今年東北角地區因遇上歷年少見的冬季大雨，造成不少事故，包括瑞芳東和里火災、猴硐鐵道邊坡崩塌等事件，讓居民深刻體會到災害預防的重要，而今日雙溪區公所防災繪畫比賽頒獎，希望藉由身邊發生的例子，提醒孩子們對周圍環境的警覺。

雙溪國小指導老師林家禾表示，此次為了繪畫比賽，孩子們從下半年就開始準備，透過學校的帶領，將繽紛的想像力，化作懂得掌控的線條筆觸，偏鄉的孩子們沒辦法補習才藝，但透過比賽的選拔，讓孩子們學習藝術的作品獲得肯定，也提供他們展現想法的舞台。

國高中生的作品，有的以優雅的筆觸，畫出海嘯波浪為看點，有的將救火比擬打怪，畫面生動，小學生利用多種顏色呈現畫中人物的面部表情，將驚恐、緊張的狀態深刻展現，作品將表框掛在區公所樓梯牆上，讓洽公民眾都能欣賞到雙溪孩子們的藝術創作力。

雙溪區 瑞芳 猴硐

延伸閱讀

猴硐搶修指揮官回應質疑：不知土石堆裡面是什麼狀況？

猴硐段邊坡搶修汙水排入河 台鐵：土石清運量下修

猴硐大規崩塌鐵路中斷 蘇貞昌今早赴現場了解搶修作業

彰化縣府首創新防災演練 親子露營防災體驗好逼真

相關新聞

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

陽明山擎天崗發現多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲民眾陳情，指出死亡水牛的牛頭、牛角消失，疑遭人拿走變賣，陽管處發言人張順發...

社宅租金爭議 柯文哲：不要認為我很笨好不好

北市社宅三房型租金逾四萬惹議，台北市長柯文哲昨天將球丟給中央，質疑內政部早該在2019年1月11日，依住宅法訂出社會住宅...

影／蘆洲UNIQLO旁消防栓遭撞斷 路人圍觀噴泉直呼浪費

57歲江姓司機今天近午11時48分許駕駛工程用吊車行經蘆洲區長榮路269巷，意外撞斷路旁消防栓，頓時大量漏水形同噴泉射出...

北巿音圖預算爆增原因？ 議員：間接費用達20億不合理

北市音圖預算原本28億，卻一路暴增53億，達81億元，市長柯文哲為此曾捶桌5次，怒指「有人須下台負責」。北市議會教育委員...

影／新北無人巴士上路 實測行人衝出究竟煞不煞得住

新北「智駕電巴168」載客試營運期間，出現紅外線受大雨影響，反應速度變慢，車輛會自動急煞的情形，煞車力道也過大。新北市昨...

市議員建議款怎麼用 廖先翔讓金、萬市民決定

新北市議員廖先翔在北海岸地區各大網路社團貼出了一張照片貼文，提供金山、萬里區公所各一百萬元的議員建議款，讓在地民眾自組決策委員會，自主決定這一百萬要怎麼應用，市議員廖先翔表示，會充分的授權與尊重，要讓地方民意做到最充分的展現。

汐止防災公園開設演練 瑞芳跨區支援防災

為預防災害來臨時，汐止區公所昨(7)日下午舉行防災公園開設演練，模擬地震警報發布後，防災公園開設準備事項，共動員140人，鄰近的瑞芳區公所也跨區支援，並與民間單位共同演練，確保災害真的發生時，能減少損失及傷亡。

中醫經絡講座夯 萬里百位長輩按摩顧健康

萬里區公所辦理的中醫經絡講座，吸引上百位長輩參與聽講，從食補養生到經絡按摩，甚至是精油刮痧課程都有，區公所主秘葉振宜也帶頭參加當起中醫師的示範小幫手，藉此也傳遞性平，鼓勵長輩在健康之前不分男女，照顧自己也可以照顧家人。

注意火災、崩塌 雙溪防災繪畫比賽有特色

雙溪區公所舉辦學生防災繪畫比賽，從小扎根防災意識，也能提供孩子美術表達機會，今年剛好結合瑞芳猴硐段鐵路邊坡崩塌事件，今(8)日頒獎儀式期望孩子們能多多注意生活環境變化的危險，提前做好準備，才能落實災害的預防。

怕搶修延期 新北市議員諾爭平溪接駁經費

台鐵瑞芳猴硐段的崩塌狀況，恐要到13日以後才能恢復，因擔心平溪區公所爭取12/7至12/11接駁巴士的經費不足，新北市議員林裔綺服務處承諾向新北市府爭取13日以後平溪區巴士接駁的費用，也呼籲東北角地區民眾，能多利用F816、F813等免費巴士，以解決暫時性的交通問題。

學生讚大縱走攻頂難忘 柯文哲：我都在想行程誰排的？

台北市政府與國家地理頻道花費兩年時間，拍攝「台北大縱走」影片，今舉行首映會，北市府邀請挑戰過大縱走的湖田國小學生、導演楊...

外送交通事故熱點大公開 北市這兩區情況最嚴重

因應新冠肺炎疫情，外送服務需求大增，街道上可見到許多外送員騎機車呼蕭而過，自去年10月1日至今年10月止，發生2000餘...

熱門新聞

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

騎車4小時來台東拍「最美蓄水池」 結果竟白騎了！

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。