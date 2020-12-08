中醫經絡講座夯 萬里百位長輩按摩顧健康

萬里區公所辦理的中醫經絡講座，吸引上百位長輩參與聽講，從食補養生到經絡按摩，甚至是精油刮痧課程都有，區公所主秘葉振宜也帶頭參加當起中醫師的示範小幫手，藉此也傳遞性平，鼓勵長輩在健康之前不分男女，照顧自己也可以照顧家人。

應用中醫來溫補養生、調理身體，是華人傳統社會中相當普遍的方法，為了提供多元的養生知識，萬里區公所舉辦中醫經絡講座，邀請民眾都相當熟悉、常常義診巡迴的中醫診所院長來講授，禮堂的現場可以說是坐無虛席，百位長輩們都專心的吸收中醫養生與經絡按摩的知識。

萬里區公所主秘葉振宜指出，萬里長輩人口相當多，期待透過講座要來傳遞正確的養生知識，而中醫相較於西醫，雖然效果彰顯較慢，不過多數是從草藥或是食補方式入手，對身體相對安全也較無負擔，而課程中從穴道按摩到刮痧排毒都有，還有這次也帶頭當起講師的示範助手，希望這場講座不僅是教養生，還要傳遞性平觀念。

可以見到當中醫師講到長輩們最關心的膝蓋退化問題，不分男女大家都紛紛向前展示自己的膝蓋，就是希望中醫師能夠幫忙看看，並且得到如何延緩退化的建議，區公所期待，辦理講座就是希望讓每一位市民都能夠有所受益，吸收健康知識，照顧自己也照顧家人，更鼓勵長輩健康照顧不分男女，一起走出家門活絡筋骨，也吸收知識照護自己的健康。