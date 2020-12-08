汐止防災公園開設演練 瑞芳跨區支援防災

為預防災害來臨時，汐止區公所昨(7)日下午舉行防災公園開設演練，模擬地震警報發布後，防災公園開設準備事項，共動員140人，鄰近的瑞芳區公所也跨區支援，並與民間單位共同演練，確保災害真的發生時，能減少損失及傷亡。

這次演練結合了公家機關和民間單位的力量，有警方、消防等，還有慈濟及各里志工協助，以及瑞芳公所派員跨區支援，試想災害如果真的發生，只靠公家單位是不夠的，要結合全民的力量，每個區域和單位都可以互相協助，形成防護網，一起共同度過災情。

汐止區長陳健民表示，非常感謝這次參加演練的單位，還有跨區支援的瑞芳公所和慈濟，防災公園開設包含了需多元素，公部門可能不能都由自己獨力完成，希望能有更多的民間單位共同協助，如果真的發生災情，各個單位和區域，不分公部門還是民間單位，都可以互相協助和支援，形成有力的防護網，攜手防災能有無限可能。

台灣位處地震帶上，若碰上災害如何迅速應變，公所希望能夠透過演練，加深全民防災觀念，除了整合各單位資源，提升救災聯繫效率，讓真的有災害發生時，將損失降到最低。