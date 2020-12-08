市議員建議款怎麼用 廖先翔讓金、萬市民決定
新北市議員廖先翔在北海岸地區各大網路社團貼出了一張照片貼文，提供金山、萬里區公所各一百萬元的議員建議款，讓在地民眾自組決策委員會，自主決定這一百萬要怎麼應用，市議員廖先翔表示，會充分的授權與尊重，要讓地方民意做到最充分的展現。
市議員廖先翔發文表示，當民眾沒有決策權力，民眾就只能對政府提出需求，但是當民眾有了經費決定的權力，做決策的過程中就有相當多需要仔細思考的項目，期待要透過兩區各一百萬的議員建議款，讓地方民眾可以實際參與公共事務，進而也達到公民培力的目的。
市議員廖先翔將號召每區六名以上的在地民眾，組成決策委員會，透過由下而上的集思廣益，參與公共事務或是建設提案，至於市議員廖先翔將會在決策中扮演什麼角色也讓民眾相當好奇。
市議員廖先翔說，召開第一次會議後，委員會後續運作將自主決定，並且委員會也將得到議員充分授權與尊重，就是要盡可能將廣納而來的民意做最有效的應用。
由地方民眾自主提出需求，進而成為提案，其中從合法性到需求優先順序都是決策中必須審慎思考的事，市議員廖先翔也期待透過讓市民決定建議款如何應用，促成公民培力，更加樂見出現天馬行空的需求，也許如此更會激盪出好的政策，而地方民眾參與報名登記採google表單申請，收件只到週三晚間12點，想要在家鄉一展理想的民眾可千萬把握機會。
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