土城青年社宅租金 侯友宜：22坪2萬以下

新北市長侯友宜今天表示，新北市的社會住宅租金都是以市場行情7折到8折，以符合公平正義。原則上，22坪的租金一定會在新台幣2萬元以下。

侯友宜今天在參加勞工局勞檢處的簽約後接受聯訪，媒體記者詢問，台北市明倫社會住宅租金被認為4萬多元太貴了，新北未來土城青年社會住宅租金，是否可能會高達4萬元。

侯友宜表示，社會住宅要交通便利、生活機能方便及好的環境、施工的品質要好。

他說，社宅完成後，租金是市場行情打7折到8折，照顧一些需要被幫助、沒有房子者，以提供居更優惠的條件，這是大方向，並符合公平正義。

侯友宜舉例，目前社會住宅在土城員和段，離捷運海山站只有6分鐘，就學就業的環境非常棒，原則上就是蓋22坪到30坪左右，以22坪的租金一定會在2萬元以下。

他說，這是興建社宅的美意，符合居住正義。新北市在社會住宅租金有既定的方向，如果有更弱勢的族群，在整個補貼上還會更打折到64折，會隨著市場的行情調整。