擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

陽明山擎天崗發現多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲民眾陳情，指出死亡水牛的牛頭、牛角消失，疑遭人拿走變賣，陽管處發言人張順發今表示，經查詢相關紀錄，並未有消失情況，但未來會持續觀察。

張順發指出，經統計，陽明山每年有2至5隻牛因寒冬低溫而死亡，今年2月初就有1隻，10月14日至今則有15隻牛死亡。

耿葳指出，除了擎天崗牛群因不明原因大量死亡，今再度接獲陳情，指稱死亡水牛的頭、角消失，疑似遭人拿走變賣，要求警方調查。

對此，張順發表示，已派員到死亡牛隻現場勘查，並記錄時間、地點，查看相關紀錄，並未發現死亡牛隻的頭、角消失，倘若牛隻死亡地點是在偏僻、人煙稀少處的話，不排除是遭流浪狗叼走，會持續清查。

張順發說，擎天崗從10月14日至11月止，共有7隻水牛死亡，因數量略多，12月1日已把1隻死亡的小牛胃內含物樣本送往農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，解初步剖及化驗時間須約2周。

另外，今在牛棚外發現1隻小公牛死亡，目前總計有16隻死亡，其中包含11隻小牛、5隻成牛。

張表示，為了釐清牛隻死亡原因，除找專家及相關單位協助，也有學者到場勘驗，未來會持續關注牛隻有無拉肚子等情況，並派員隨時紀錄。

張順發表示，陽明山牛隻眾多，分布各處，包含磺嘴山約16隻、頂山-石梯嶺約20餘隻、擎天崗約30隻，今年調查擎天崗的水牛共有39隻，而這次死亡牛隻主要集中在磺嘴山、擎天崗兩區，多數都在擎天崗。