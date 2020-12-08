聽新聞
test
0:00 / 0:00

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的照片。圖／王姓民眾提供
陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。一名王姓民眾上周爬擎天崗時，意外拍到水牛暴斃的照片。圖／王姓民眾提供

陽明山擎天崗發現多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲民眾陳情，指出死亡水牛的牛頭、牛角消失，疑遭人拿走變賣，陽管處發言人張順發今表示，經查詢相關紀錄，並未有消失情況，但未來會持續觀察。

張順發指出，經統計，陽明山每年有2至5隻牛因寒冬低溫而死亡，今年2月初就有1隻，10月14日至今則有15隻牛死亡。

耿葳指出，除了擎天崗牛群因不明原因大量死亡，今再度接獲陳情，指稱死亡水牛的頭、角消失，疑似遭人拿走變賣，要求警方調查。

對此，張順發表示，已派員到死亡牛隻現場勘查，並記錄時間、地點，查看相關紀錄，並未發現死亡牛隻的頭、角消失，倘若牛隻死亡地點是在偏僻、人煙稀少處的話，不排除是遭流浪狗叼走，會持續清查。

張順發說，擎天崗從10月14日至11月止，共有7隻水牛死亡，因數量略多，12月1日已把1隻死亡的小牛胃內含物樣本送往農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，解初步剖及化驗時間須約2周。

另外，今在牛棚外發現1隻小公牛死亡，目前總計有16隻死亡，其中包含11隻小牛、5隻成牛。

張表示，為了釐清牛隻死亡原因，除找專家及相關單位協助，也有學者到場勘驗，未來會持續關注牛隻有無拉肚子等情況，並派員隨時紀錄。

張順發表示，陽明山牛隻眾多，分布各處，包含磺嘴山約16隻、頂山-石梯嶺約20餘隻、擎天崗約30隻，今年調查擎天崗的水牛共有39隻，而這次死亡牛隻主要集中在磺嘴山、擎天崗兩區，多數都在擎天崗。

擎天崗 陽明山 低溫

延伸閱讀

擎天崗死亡水牛頭與角疑消失 陽管處說話了

擎天崗牛隻集體暴斃 陽管處：解剖化驗三周後出爐

擎天崗水牛暴斃6頭 死因待查

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

相關新聞

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

陽明山擎天崗發現多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲民眾陳情，指出死亡水牛的牛頭、牛角消失，疑遭人拿走變賣，陽管處發言人張順發...

社宅租金爭議 柯文哲：不要認為我很笨好不好

北市社宅三房型租金逾四萬惹議，台北市長柯文哲昨天將球丟給中央，質疑內政部早該在2019年1月11日，依住宅法訂出社會住宅...

影／蘆洲UNIQLO旁消防栓遭撞斷 路人圍觀噴泉直呼浪費

57歲江姓司機今天近午11時48分許駕駛工程用吊車行經蘆洲區長榮路269巷，意外撞斷路旁消防栓，頓時大量漏水形同噴泉射出...

北巿音圖預算爆增原因？ 議員：間接費用達20億不合理

北市音圖預算原本28億，卻一路暴增53億，達81億元，市長柯文哲為此曾捶桌5次，怒指「有人須下台負責」。北市議會教育委員...

新北萊豬零檢出三讀通過 若遭中央否決擬提釋憲

新北市議會國民黨團要在食安自治條例中增訂萊克多巴胺零檢出條文，今於定期會延長的最後一天，發動甲級動員，最後以人數優勢完成...

新北萊豬零檢出 藍表決多數通過自治條例

新北市議會國民黨團今在定期會延長的最後一天，提出食安自治條例中增訂萊克多巴胺零檢出條文，民進黨要求市長侯友宜前來議會報告...

學生讚大縱走攻頂難忘 柯文哲：我都在想行程誰排的？

台北市政府與國家地理頻道花費兩年時間，拍攝「台北大縱走」影片，今舉行首映會，北市府邀請挑戰過大縱走的湖田國小學生、導演楊...

外送交通事故熱點大公開 北市這兩區情況最嚴重

因應新冠肺炎疫情，外送服務需求大增，街道上可見到許多外送員騎機車呼蕭而過，自去年10月1日至今年10月止，發生2000餘...

新北155台Moovo共享單車 每天僅2、3人租借

新北交通局今年8月起試辦Moovo共享單車，但與YouBike有競合關係，導致155台車每天只有2人到3人使用，新北交通...

擎天崗死亡水牛頭與角疑消失 陽管處說話了

台北市陽明山擎天崗日前發生多起水牛暴斃，北市議員耿葳接獲陳情，指稱死亡牛隻的牛頭、牛角疑消失，陽管處今天說，經清查相關紀...

擎天崗牛隻集體暴斃 陽管處：解剖化驗三周後出爐

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。陽明山國家公園管理處今天表示，近期死亡的個體，依標準作業流程提供獸醫師初步排除傳染病因素。

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

台中捷運試營運6天因車廂連結器軸心斷裂喊卡，何時能夠修復重新通車，外界都很關心，北市議員徐弘庭指出，日商川崎重工出包，中捷何時通車「沒有設時間表」，是否可針對廠商具體求償，北市捷運局長張澤雄表示，若無法驗收導致逾期竣工，北市可向日商求償，一天2000萬，最高可求償約20億元。

熱門新聞

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

騎車4小時來台東拍「最美蓄水池」 結果竟白騎了！

青山宮遶境響徹夜 林昶佐道歉

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。