新北動保處：天氣漸冷 強化預警嚴防禽流感
新北市動保處今天表示，天氣漸冷，為嚴防冬季禽流感及潛在病毒，動保處啟動強化預警監測作業，針對各高風險陸、水禽場進行檢採監測及消毒作業，以達即時防疫超前部署。
新北市政府動物保護防疫處今天表示，隨著候鳥過冬時節，台灣也正式進入禽流感好發季節。動保處已啟動強化預警監測作業。
動保處表示，為嚴防冬季禽流感及潛在的病毒，特別針對違規的高風險陸、水禽場進行檢採監測，其中重點區域為北區最大的家禽供應場「新北市家禽運銷合作社」，對於所有中南部上來的運禽車、人員及雞隻，都將嚴加把關。
新北家禽運銷合作社秘書長吳富城表示，現場建立全國第一座「隧道式自動消毒通道」，運禽車輛駛過隧道後讓消毒藥水均勻散布在車輛每一角落，發揮最大功效。屠宰場繫留欄也定期清洗消毒，每一空禽籠均噴灑藥水消毒，以保護消費者食用健康無虞禽肉。
動保處表示，除不定時查核落實各項標準作業程序外，提供新北市家禽運銷合作社多項防疫協助，如有任何異常狀況會24小時不打烊立即處理，讓禽流感等疫病發生的可能降到最低，保障市民健康及食品安全。
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