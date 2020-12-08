北巿音圖預算爆增原因？ 議員：間接費用達20億不合理

北市音圖預算原本28億，卻一路暴增53億，達81億元，市長柯文哲為此曾捶桌5次，怒指「有人須下台負責」。北市議會教育委員會上午首次審音圖預算，其中包商的直接工程費57億，其他的間接費用卻高達20億，其中包括8.4億間接工程費、11.25億的間接工程成本，議員認為預算「超前部署」不合理，要求列出間接費用的清單再審。

音圖工程由水利處發包，其中，音樂廳的直接工程費是32億1600萬，圖書館是25億2600萬，合計57億；水利處副總工程司張坤成指出，另編8.4億是間接工程費，是按工程費比例編，包括職工安全費3%、材料檢驗費1%，另外還有11.25億是間接工程成本，兩個不一樣。像準備金，有工程變更才會使用到，但許淑華批評，有沒用完繳庫過的紀錄嗎？王鴻薇質疑，這是超前部署嗎？

張坤成指出，工程上要留這些錢，例如工程準備金規定要留5%，還有因應物調留2.4億，公共藝術設置費1%也要留7000多萬，這會交給文化局處理，還有材料檢驗費，這是市府自己要做，還有抽驗、空汙費，也要給環保局。

議員陳重文說，為何市長會暴怒，這連市長柯文哲都搞不清楚，原來還留了間接成本。許淑華說，合理的預算，議會會給，但她要求水利處回去再精算，到底多花多少錢？王鴻薇說，預算是否要在這一任市長任期決定，也是考量選項之一，因為誰知道還要花多少錢來養音圖，不如由下一任市長決定。

許淑華另質疑，新北市的圖書館，每坪造價是13.4萬，沒有含內裝，若加進去，也是大約24萬一坪，但北市每坪卻編30萬？對此，北市圖表示，北市音圖的圖書館是一坪24萬。至於會比五都高的原因，主要是統包工程含室內裝修，另包全部自動化、智慧化設備1.17億，還規畫國際級的會議廳，也要1億多，這些是造價高的原因。 且新北市、高雄的總圖決標是十年前，若加物調因素，北市一坪24萬應該合理 。

許淑華說，音圖的間接工程成本框了太多，她發現，連社區參與宣傳都編了500 多萬，宣傳什麼？這個錢也要給包商嗎，懷疑是在灌水，「沒有辦法說服市長還想來說服議會」。陳重文也要求，水利處應列出法定的間接工成本的細項，不是法定的也一併列出，預算先暫擱，等補齊資料再重審。