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外送交通事故熱點大公開 北市這兩區情況最嚴重
因應新冠肺炎疫情，外送服務需求大增，街道上可見到許多外送員騎機車呼蕭而過，自去年10月1日至今年10月止，發生2000餘件外送事故，造成1人死亡、926人受傷，北市警局除新增「外送平台」註記，也依照自治條例規範業者，針對新進外送員進行交通安全教育訓練課程。
北市交通大隊指出，為了持續強化外送次故防治成效，從2019年10月1日起，北市在道路交通事故新增「外送平台」特殊注意，作為分析外送交通事故發生原因及研擬防治對策。經統計，從去年10月至今年10月止，總計有2107件外送事故，造成1名外送員死亡、926人受傷。
分析後也發現外送員肇事4大特性，包含年齡層以30至39歲最多，18至25歲其次；肇事主因未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控；肇事熱區為大安區、中山區；肇事熱點為仁愛路與敦化南路口、市民大道與復興南路口。
為加強外送員交通安全，交大也參與各家業者舉辦的外送員安通安全講習課程，指派具交通事故處理實務的資深員警，分享外送員交通事故案例及違規執法狀況，提醒外送員防禦駕駛及守法觀念。
另外，交大也會依照「台北市外送平台業者管理自治條例」，規範業者對於新加入的外送員，提供交通安全教育訓練課程，北市警交通大隊也會持續配合投入宣導人力，加強其交通安全防禦駕駛觀念。
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