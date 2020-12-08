新北155台Moovo共享單車 每天僅2、3人租借

新北交通局今年8月起試辦Moovo共享單車，但與YouBike有競合關係，導致155台車每天只有2人到3人使用，新北交通局指出，業者目前也在思考收費方式，另外Moovo為無樁位單車，但淡水沿海站點因風大容易倒車，還在研議是否部分站點增設樁位。

新北市試推電子圍籬無樁式共享電動單車Moovo，是輛電動助力的單車，靠踩踏產生推力，適合上坡道路和長途路程，民眾使用手機App租借車，並透過電子圍籬、GPS定位管理車輛，但試辦4個多月租借不如預期。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，Moovo車輛規模180台，實際投入營運為新店5處12台、三重2處4台、板橋10處18台，淡水38處121台，剩餘25台為預備整備車輛，每台車的電力在平路平均可行駛60公里。

葉姓民眾指出，Moovo騎乘很輕鬆，輕踏就有電力輔助，但板橋能租借的站點不多，導致租借不方便。另也有民眾指出，Moovo每分鐘收費1元較貴，寧願選擇YouBike，因為前30分鐘免費，

吳政諺表示，有請Moovo提出包月制等方案，目前還在評估中，否則YouBike在都會地區每台車每天有6人到7人使用，相比會有落差，但Moovo、YouBike定位不同，前者為共享運具、後者為大眾運輸工具，後者才有補助鼓勵民眾使用。

另外淡水沿海地區的站點，因為風大容易造成Moovo倒車，吳政諺表示，車輛遭移動、倒車，都會有訊號到業者後台，業者收到訊號就會前往扶正，不過目前也有思考在沿海部分站點，加設樁位避免車輛遭吹倒。

電子圍籬無樁式共享電動單車Moovo試辦計畫將到明年2月結束，吳政諺指出，市議會通過「新北市共享運具經營業管理自治條例」，目前正在研擬管理辦法，未來業者就能依據該法申請，在新北設立共享單車。