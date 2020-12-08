新北首次里長罷免案成立 110年1月16日投票

新北市新店區明城里民葉承等人因不滿里長楊基生怠忽職守，發起罷免。新北市選舉委員會今天公告宣布成案，將於明年1月16日投票，成新北地方自治史上首次里長罷免案。

新北市選委會副總幹事黃堯章接受記者訪問表示，依地方制度法規定，由於此屆里長任期已過半，若罷免投票通過門檻，將由區公所派員代理，並由民政局備查，到下屆選舉前，不會再舉辦補選。

罷免發起人葉承表示，里長楊基生身兼社區主委，但去年補選上任至今，包括社區協商、跳蛙公車及修復道路等議題，都出現身分分際混淆狀況損害里民利益。

葉承說，楊基生原僅關注和自己利益相關事務，舉辦活動也以特定小眾為主，罷免進入第二階段連署後，楊所舉辦活動廣泛性更大，里務透明度也越高，「可見罷免案對於里務推動是有幫助的」。

記者多次致電楊基生，但至發稿截止尚無法取得聯繫。

新北市選委會表示，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數百分之十以上之選舉人連署。新北市新店區明城里第3屆里長補選選舉人總數2989人，罷免案連署人日數應達299人。

經統計，葉承領銜提出的新北市新店區明城里第3屆里長楊基生罷免案，連署人數計345人，依法刪除人數42人，符合規定人數303人，已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。明年1月16日投票，同意票數達選舉人總數四分之一、748票以上，即通過罷免投票。