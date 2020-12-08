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社宅租金爭議 柯文哲：不要認為我很笨好不好
北市社宅三房型租金逾四萬惹議，台北市長柯文哲昨天將球丟給中央，質疑內政部早該在2019年1月11日，依住宅法訂出社會住宅的租金計算公式，讓各縣市政府有遵循標準。柯文哲今天再度表示，他是請中央公布社宅的租金計算辦法，不是台北跟大家統一價格，「台北房價怎麼跟中南部一樣？不可能吧！」
另外，有媒體質疑，北市府社宅租金與補貼分開，要民眾多次申請擾民？柯文哲回應，市府會全部E化，內部都可以轉帳，北市府不會製造民眾困擾，他是很注重流程的人，「不要認為我很笨好不好。」
柯文哲提到，社宅的租金，過去國家沒有一個計算公式，但若總統蔡英文要蓋到20萬戶社宅，那就要有一個計算標準，但理論上，這應該兩年前就要公布，儘管中央沒公布，台北市政府也會先檢討，外界有批評，就再檢討。
柯文哲說，北市府是把社會局與都發局的帳分開，但租金絕對是市價85折以下，絕對沒有要賺錢，至於租金補貼，則是社會局另外編列預算。但外界有批評，市府就接受，已經交代副秘書長李得全檢討。
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