擎天崗牛隻集體暴斃 陽管處：解剖化驗三周後出爐

陽明山擎天崗發生水牛群體暴斃。陽明山國家公園管理處今天表示，近期死亡的個體，依標準作業流程提供獸醫師初步排除傳染病因素。

陽管處指出，擎天崗地區野化水牛是原產熱帶低海拔地區的物種，原即較不耐寒，陽管處長期觀察每年越冬時，多有2至5頭牛因溫度變化死亡，平均族群數約在30頭左右。

陽管處參考專家學者建議，建立園區野生動物遺體處置標準作業流程，發現牛隻死亡即先將口鼻及牛蹄特寫照片供獸醫師判斷或現場判斷，如排除傳染病的因素，經獸醫師判定無解剖的必要，則依水牛在野地自然死亡之情形予以就地掩埋。

陽管處統計，擎天崗野化水牛今年截至9月止的調查紀錄，約計39頭牛（成牛27頭、幼牛12頭），加上已死亡的隻數與往年族群相對而言並無明顯波動。因去年族群新生小牛較以往為多，近期濕冷連續低溫等因子的綜合影響下，導致12月1日至12月日有6頭死亡（其中成牛4頭、幼牛2頭）。近期死亡的個體依標準作業流程提供獸醫師初步排除傳染病因素。

為慎重起見，陽管處表示，已於12月1日將死亡不久小牛送至台大動物醫院解剖化驗，為進一步了解牛隻是否可能因中毒致死，昨天台北市動保處已將胃內含物樣本送往農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，一般解剖及化驗約需三周時間，有關牛隻可能死亡原因需等解剖及化驗報告出爐才可判斷。