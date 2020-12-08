新北民間大規模工程 明年起取得標章才准開工

工安意外會造成家庭破碎，新北勞工局指出，明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。新北市長侯友宜說，未來能保護勞工在營造工作的安全性。

新北民間工程職災死亡人數，在超過16樓或開挖超過地下4樓的工程中，2017年32個工地數有6名工人死亡，2018年38個工地有4人死亡、2019年44工地則有3人死亡。意外以墜落、感電、倒崩塌最常見。

潤弘精密工程執行副總經理葛文斌指出，營造工程規模大承攬關係複雜，以發包、分工方式完成工作，且勞工多以臨時工為主沒有固定老闆，會因為沒有良好管理，出現工地的危害。

獲得低風險工地認證標章，需要強化承攬管理，以書面危害告知提升承包商的危害辨識與自主管理能力；協助作業人員教育訓練；落實投保動作，提供勞工保險或其他商業保險；配合新北市府進行工安輔導，改善缺失。

新北勞檢處技正曲晉興說，新北2014年針對5000萬元以上的公共工程得標廠商，開工必須取得勞檢處低風險工地認證標章，實施前5年職災死亡人數為17名，實施後5年死亡人數為11名，降幅達到35.3％，有助於防治職災發生。

曲晉興也說，新北首創未來大規模民間工程，需取得低風險工地認證標章才能核准施工，以過去3年為基期，預估未來3年大規模民間工程職災死亡人數可下降25％，有60萬人次的勞工權益獲得保障。