快訊

成都新冠疫情再起！四川宣布：進入戰時狀態

【黑幫揭密】真實艋舺！各地角頭貼紅壇 青山祭如黑幫嘉年華

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北民間大規模工程 明年起取得標章才准開工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。記者王敏旭／攝影
新北明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。記者王敏旭／攝影

工安意外會造成家庭破碎，新北勞工局指出，明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。新北市長侯友宜說，未來能保護勞工在營造工作的安全性。

新北民間工程職災死亡人數，在超過16樓或開挖超過地下4樓的工程中，2017年32個工地數有6名工人死亡，2018年38個工地有4人死亡、2019年44工地則有3人死亡。意外以墜落、感電、倒崩塌最常見。

潤弘精密工程執行副總經理葛文斌指出，營造工程規模大承攬關係複雜，以發包、分工方式完成工作，且勞工多以臨時工為主沒有固定老闆，會因為沒有良好管理，出現工地的危害。

獲得低風險工地認證標章，需要強化承攬管理，以書面危害告知提升承包商的危害辨識與自主管理能力；協助作業人員教育訓練；落實投保動作，提供勞工保險或其他商業保險；配合新北市府進行工安輔導，改善缺失。

新北勞檢處技正曲晉興說，新北2014年針對5000萬元以上的公共工程得標廠商，開工必須取得勞檢處低風險工地認證標章，實施前5年職災死亡人數為17名，實施後5年死亡人數為11名，降幅達到35.3％，有助於防治職災發生。

曲晉興也說，新北首創未來大規模民間工程，需取得低風險工地認證標章才能核准施工，以過去3年為基期，預估未來3年大規模民間工程職災死亡人數可下降25％，有60萬人次的勞工權益獲得保障。

侯友宜表示，為了確保勞工在工地的營業安全，實施低風險工地認證可以有效的做好營造廠承攬管理的責任，也能讓施工的品質、進度順利，明年實施後才能確保勞工在營造業的職場安全。

新北明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。記者王敏旭／攝影
新北明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險工地認證標章」才能核准施工。記者王敏旭／攝影

職災 侯友宜

延伸閱讀

新北低風險工地認證 110年推廣至民間工程

新北土城22坪社宅 侯友宜：租金2萬以下

憂移工成破口 侯友宜：應入境普篩加居家檢疫

耶誕城防疫升級？ 侯友宜：一定要戴起口罩

相關新聞

【重磅快評】柯文哲應把中捷問題攤在陽光下

上月二十一日試營運的中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂的罕見、重大事故，極可能釀生重大交通意外，試營運立即喊停。檢...

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

台中捷運試營運6天因車廂連結器軸心斷裂喊卡，何時能夠修復重新通車，外界都很關心，北市議員徐弘庭指出，日商川崎重工出包，中捷何時通車「沒有設時間表」，是否可針對廠商具體求償，北市捷運局長張澤雄表示，若無法驗收導致逾期竣工，北市可向日商求償，一天2000萬，最高可求償約20億元。

新北民間大規模工程 明年起取得標章才准開工

工安意外會造成家庭破碎，新北勞工局指出，明年1月起超過16樓或開挖超過地下4樓（大規模工程）的民間工程，必須取得「低風險...

新北史上首位遭罷免里長：韓國瑜後台灣頭燒到台灣尾

新店區明城里居民葉承等人因不滿里長楊基生未盡職責，發動罷免，經二階段聯署，新北市選委會宣告成案。將於明年1月16日投票，...

新北史上首宗里長罷免案成案 明年1月16日投票

新店區明城里居民葉承等人因不滿里長楊基生未盡職責，發動罷免，經二階段聯署，總計合法連署人數達303人，超過罷免案門檻29...

明華園重現內台經典「玉面雙怪貓」 孫翠鳳圓夢扮丑角

明華園迎接創團92年，首席編導陳勝國重現歌仔戲黃金內台時期代表作品「玉面雙怪貓」，12與13日在台北城市舞台演出。明華園...

購物中心迎耶誕化身樂雪公園 募200份愛心禮物捐弱勢

台中大魯閣新時代購物中心耶誕節檔期登場，今年結合首次進駐中部的「Kuroro宇宙喵樂園x樂雪公園」中庭12米高聖誕樹也同...

私房秘境／多田榮吉故居 隱身淡水巷弄

多數民眾對新北淡水的印象是老街及漁人碼頭，但除了吃海鮮看風景，在地的人文古蹟也非常豐富。多田榮吉故居藏身在馬偕街19號，...

塭仔圳重劃第二區 明年1月招標

新北市地政局昨召開塭仔圳市地重劃第2區招標公開閱覽說明會，工程面積約118公頃，金額約45億元，現場共4家廠商與會。地政...

新北智駕電巴 今起運行開放車道

「新北智駕電巴168」為全國首創將智駕電動巴士導入公共運輸的系統，透過C-V2X車聯網，彙整地圖定位、影像辨識、路側資訊...

淡海輕軌綠山線 人行道全打通

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，串聯輕軌與淡海新市鎮周邊人行...

社宅嗆中央 柯文哲：去年該依法訂租金公式至今沒答案

北市社宅三房型租金逾四萬惹議，台北市長柯文哲今天也在臉書表示，北市府將自償率設定在100%，僅僅也只能打平，甚至北市社會...

熱門新聞

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

楊文科宣布好消息 竹縣人口數突破57萬人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。