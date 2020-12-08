新北低風險工地認證 110年推廣至民間工程

新北市府擴大推動低風險工地認證，延伸到民間重大工程，明年元旦起，超過16樓或開挖超過地下4樓的建案，開工後應取得新北市勞動處的認證標章，以提升職業安全降低工安意外。

新北市政府今天在土城區青年社會住宅工地舉辦「擴大民間實施低風險工地認證」觀摩會，市長侯友宜與新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、台灣區綜合營造業同業公會、營造業者一起簽署合作伙伴意願書，由勞動部職業安全衛生署長鄒子廉見證。

鄒子廉致詞時說，新北市府推動公共工程認證到民間業者，並鼓勵業者爭取標章，屬於「超前部署」，值得肯定。但工地安全不是只有做一日認證、一日工安，無論是建案開始至結束、維修等，都要做到工地安全衛生。

鄒子廉說，新竹市昨天發生下水道工程黃姓工人遭土堆掩埋死亡意外，台南市安平區的建築工地昨天也發生黃姓工人疑從4樓電梯井摔落到1樓地面工安意外。工程要做到優良的品質、進度、安全，必須靠團隊合作，從源頭管理工安才能有效控管風險。

市府勞動檢查處表示，營造業透過層層分包，施工介面複雜、不易管理人員，不容易掌控危害因子，容易發生職災。承造單位具備強大的締約能力與風險承擔能力，應從源頭管理以善盡社會責任。

勞檢處表示，自民國103年起，要求新台幣5000萬元以上的公共工程得標廠商，開工後應取得「營造工地承攬管理認證標章」，實施6年來，工安意外降幅35.3%。因此，明年元旦起擴大推動到超過16樓，或開挖超過地下4樓的民間工程也需取得認證。

勞檢處表示，現行職業安全衛生法雖無法強制規範取得認證，但透過建築法的規範，業者須於建築勘驗階段取得認證標章，才能接續施工程序，以提升工地自主管理能力，降低發生工安意外，讓勞工獲得完整的安全保護。

侯友宜表示，工地確保勞工職業安全，有效做好營造廠承攬管理責任，同時，也可確保工程品質與工程進度。