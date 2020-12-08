新北史上首宗里長罷免案成案 明年1月16日投票

新店區明城里居民葉承等人因不滿里長楊基生未盡職責，發動罷免，經二階段聯署，總計合法連署人數達303人，超過罷免案門檻299人，新北市選委會宣告成案。新北市選委會副總幹事黃堯章表示，此案為新北地方自治史上首次里長罷免案成案，將於明年1月16日(周六)投票，選舉人可依法請公假投票。

新北市選委會表示，依公職人員選舉罷免法規定，里長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數百分之十以上之選舉人連署。新北市新店區明城里第3屆里長補選選舉人總數2989人，罷免案連署人數應達299人。

經統計，葉承領銜提出的新北市新店區明城里第3屆里長楊基生罷免案，連署人數計345人，依法刪除人數42人，符合規定人數303人，已超過法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

黃堯章表示，此案為新北地方自治史上首次里長罷免案成案，將於明年1月16日(六)投票，同意票數達選舉人總數四分之一、748票以上，即通過罷免投票。

黃堯章說明，選區內的選舉人若投票日當天為上班日，可依法請公假投票，另罷免宣傳活動皆按照選罷法規定，可依法宣傳，惟投票日當天零時起，禁止宣傳活動。