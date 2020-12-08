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單車電動車別亂放 台中今通過慢車自治條例可移置開罰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
電動單車沒車牌，目前無法可罰。圖／聯合報系資料片
電動單車沒車牌，目前無法可罰。圖／聯合報系資料片

台中市政府市政會議今天通過「台中市移置保管妨礙道路交通慢車自治條例」，交通局長葉昭甫說，所謂的「慢車」，如自行車、電動輔助車、電動車自行車、人力車等。尤其火車站周邊，常有民眾檢舉亂放，卻都沒有車牌，中央又無法令可管，但阻礙交通是事實，因此才制定自治條例，全案將送台中市議會審議，通過後公告實施。

交通局長葉昭甫指出，各種慢車在道路上使用情形日益普遍，但因沒有車牌，警方找不到車主就無法開罰，又無法源可移置慢車，民眾有恃無恐，尤其火車站附近，不少民眾隨意亂放車輛情況更嚴重，不斷有民眾檢舉。

葉昭甫表示，台中市府為排除妨礙道路交通安全的慢車，訂定提供執行移置保管慢車的法源依據，維護道路交通秩序與安全。

依自治條例，慢車種類及名稱如下：自行車；電動輔助自最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重在40公斤以下之的二輪車輛；電動自行車指以電力為主，時速25公里以下，車重40公斤以下或含電池在60公斤以下的二輪車輛。人力行駛車輛：如客貨車、手拉貨車等。

葉昭甫指出，如議會通過自治條例，即可公告窴施。慢車違規停車、行駛中發生故障或事故、不能行駛的慢車停放路邊，及其他依法得予移置及保管情形。交通局依法可移置或保管，恢復道路順暢。移至保管場後，如車主到保管場取車即可開罰，可收取移置費及保管費。

葉昭甫指出，慢車移至車輛保管場，應收取移置費與保管費金額，依台中市違規車輛移置保管及處理辦法，移置費每輛一次100百元 (移置費)、每輛每天保管費50元 ，如放在違規處，警方另可開罰單。

台中市 電動自行車 火車站

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