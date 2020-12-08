【重磅快評】柯文哲應把中捷問題攤在陽光下

上月二十一日試營運的中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂的罕見、重大事故，極可能釀生重大交通意外，試營運立即喊停。檢修全部十八組列車，未料二十七日又發現同樣軸承斷裂問題，全數是日本製造商川崎生產。北捷是中捷承建商，車廂採購也由北捷經手，迫使柯文哲六日夜訪中捷，試圖找出解決問題的方法；旋風式探訪後，柯文哲留下「負責到底」承諾後即離去。

軸承是日本川崎產品，斷裂是全球罕見的材料問題，柯文哲的負責到底，首要工作是找出問題出在哪裡，這絕非是中捷業主中市府看你北捷怎麼變把戲，甚或是承包商與製造商夜黑風高時私下和解。目前進度是北捷要川崎全數更換三十六支新軸承，中市府不再鐵齒「十九日營運期程不變」，但任一方都不敢保證軸承不再斷裂。

眼前最關鍵的問題是找出軸承為何斷裂，怎麼調查，是嚴肅且要求到每個環節的科學工作。以國家運輸安全調查委員會〈運安會〉剛提出的普悠瑪事件調查規格參照，運安會比照國際航空事故調查的高標準〈ICAO規範〉，邀集交通部台鐵局、鐵道局、鐵路工會、車輛製造商日車會社、列車自動安全系統〈ATP〉製造商台灣東芝電子、加拿大龐巴迪公司…來台接受調查。

再看運安會前身飛安會二零一五年復興航空ATR班機基隆河墜河事故調查，這次調查作業非常為國際航空界稱道，認為是事故調查相當高水準的一役。復航事故調查參與單位除了我國交通部民航局、飛安會、業主復興航空，另邀請與法方有關的製造商ATR公司、法國航空事故調查處、加拿大運輸安全委員會、ATR發動機製造商普惠公司一起參與調查。

中捷列車軸承斷裂難道只是川崎的問題？不牽涉跨國合作組裝？如果中捷車廂是國際合作，只找日本工廠管用嗎？柯文哲的負責到底講得漂亮，如果軸承斷裂原因與川崎商談定調，不認真追究，要怎麼補救？又怎麼保證日後運行安全？