快訊

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】柯文哲應把中捷問題攤在陽光下

聯合報 / 主筆室
中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂，台北市長柯文哲六日夜訪中捷，試圖找出解決問題的方法。圖為五年前他視察中捷工地的情形。圖／本報資料照片
中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂，台北市長柯文哲六日夜訪中捷，試圖找出解決問題的方法。圖為五年前他視察中捷工地的情形。圖／本報資料照片

上月二十一日試營運的中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂的罕見、重大事故，極可能釀生重大交通意外，試營運立即喊停。檢修全部十八組列車，未料二十七日又發現同樣軸承斷裂問題，全數是日本製造商川崎生產。北捷是中捷承建商，車廂採購也由北捷經手，迫使柯文哲六日夜訪中捷，試圖找出解決問題的方法；旋風式探訪後，柯文哲留下「負責到底」承諾後即離去。

軸承是日本川崎產品，斷裂是全球罕見的材料問題，柯文哲的負責到底，首要工作是找出問題出在哪裡，這絕非是中捷業主中市府看你北捷怎麼變把戲，甚或是承包商與製造商夜黑風高時私下和解。目前進度是北捷要川崎全數更換三十六支新軸承，中市府不再鐵齒「十九日營運期程不變」，但任一方都不敢保證軸承不再斷裂。

眼前最關鍵的問題是找出軸承為何斷裂，怎麼調查，是嚴肅且要求到每個環節的科學工作。以國家運輸安全調查委員會〈運安會〉剛提出的普悠瑪事件調查規格參照，運安會比照國際航空事故調查的高標準〈ICAO規範〉，邀集交通部台鐵局、鐵道局、鐵路工會、車輛製造商日車會社、列車自動安全系統〈ATP〉製造商台灣東芝電子、加拿大龐巴迪公司…來台接受調查。

再看運安會前身飛安會二零一五年復興航空ATR班機基隆河墜河事故調查，這次調查作業非常為國際航空界稱道，認為是事故調查相當高水準的一役。復航事故調查參與單位除了我國交通部民航局、飛安會、業主復興航空，另邀請與法方有關的製造商ATR公司、法國航空事故調查處、加拿大運輸安全委員會、ATR發動機製造商普惠公司一起參與調查。

中捷列車軸承斷裂難道只是川崎的問題？不牽涉跨國合作組裝？如果中捷車廂是國際合作，只找日本工廠管用嗎？柯文哲的負責到底講得漂亮，如果軸承斷裂原因與川崎商談定調，不認真追究，要怎麼補救？又怎麼保證日後運行安全？

事故 中捷 北捷

延伸閱讀

社宅爭議 柯文哲：中央訂統一收費標準

社宅嗆中央 柯文哲：去年該依法訂租金公式至今沒答案

中天關台假處分駁回 柯文哲反問記者：我很關心你失業

北市成立資料委員會 柯文哲：開放資料後續訂收費機制

相關新聞

【重磅快評】柯文哲應把中捷問題攤在陽光下

上月二十一日試營運的中捷綠線發生車廂間半永久性連結器軸承斷裂的罕見、重大事故，極可能釀生重大交通意外，試營運立即喊停。檢...

單車電動車別亂放 台中今通過慢車自治條例可移置開罰

台中市政府市政會議今天通過「台中市移置保管妨礙道路交通慢車自治條例」，交通局長葉昭甫說，所謂的「慢車」，如自行車、電動輔...

購物中心迎耶誕化身樂雪公園 募200份愛心禮物捐弱勢

台中大魯閣新時代購物中心耶誕節檔期登場，今年結合首次進駐中部的「Kuroro宇宙喵樂園x樂雪公園」中庭12米高聖誕樹也同...

私房秘境／多田榮吉故居 隱身淡水巷弄

多數民眾對新北淡水的印象是老街及漁人碼頭，但除了吃海鮮看風景，在地的人文古蹟也非常豐富。多田榮吉故居藏身在馬偕街19號，...

塭仔圳重劃第二區 明年1月招標

新北市地政局昨召開塭仔圳市地重劃第2區招標公開閱覽說明會，工程面積約118公頃，金額約45億元，現場共4家廠商與會。地政...

新北智駕電巴 今起運行開放車道

「新北智駕電巴168」為全國首創將智駕電動巴士導入公共運輸的系統，透過C-V2X車聯網，彙整地圖定位、影像辨識、路側資訊...

淡海輕軌綠山線 人行道全打通

淡海輕軌綠山線、藍海線開通後搭乘人次不斷上升，新北市也在綠山線周邊打造2.5公里長的人行道，串聯輕軌與淡海新市鎮周邊人行...

社宅嗆中央 柯文哲：去年該依法訂租金公式至今沒答案

北市社宅三房型租金逾四萬惹議，台北市長柯文哲今天也在臉書表示，北市府將自償率設定在100%，僅僅也只能打平，甚至北市社會...

明倫社宅租金惹議 林洲民：不宜以自償為訴求

台北市明倫社會住宅3 房型44坪租金高達新台幣4萬餘元惹議。前台北市都發局長林洲民今晚表示，社宅為社會福利，不以民間企業...

新北市總預算案三讀通過 舉債1225億創新高

新北市議會今三讀通過110年度總預算案，總計刪除8億124萬元，主要為公共用地建設基金，歲入歲出短差為143億9000萬...

不再與車爭道 淡海輕軌沿線人行道完成

搭乘淡海輕軌或轉乘其他大眾交通運輸工具，走在車速都很快的淡金路上，行人光想就有些卻步，因此，新北市府養工處完成淡海輕軌淡金路沿線人行道改善完成，人行道上還有漂亮綠帶，步行空間變舒適，市容更是有所提升。

吃飯機車被開紅單 汐止夜市盼增停車格

新北市汐止區觀光夜市下午過後會慢慢出現人潮，一到晚上人一多，周圍到處就停了好多的機車，但是機車位不夠，到處停車也出現開紅單的情況，影響到夜市的生意，今(7)日市議員張錦豪會勘，看能否增設機車停車位。

熱門新聞

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。