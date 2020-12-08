購物中心迎耶誕化身樂雪公園 募200份愛心禮物捐弱勢

台中大魯閣新時代購物中心耶誕節檔期登場，今年結合首次進駐中部的「Kuroro宇宙喵樂園x樂雪公園」中庭12米高聖誕樹也同步點燈，現場開放募集200份聖誕禮物，到12月20日活動期間，只要用300元認購一份愛心，新時代就幫您捐出一份禮物，伴弱勢學童度過溫馨的耶誕節。

由樂雪星球舉辦的「Kuroro宇宙喵樂園x樂雪公園」，這次在新時代1樓廣場打造出一座常溫的雪樂園。利用專利技術將鹽聚合物製成的仿真雪，4米高的滑雪場搬進室內，可以選擇拿著雪盆或雪圈，享受從斜坡高處滑下來的衝刺快感；展期從12月5日至明年1月31日。

大魯閣新時代今年聖誕節檔期，以「紅鼻子聖誕老公公的禮物夢工廠」的概念出發，將商場化身為製造禮物的夢工廠，即日起至明年1月3日活動期間，推出全館滿3000送300、滿6000送600；全館滿額及卡友來店加贈「飛狼Camp野趣」托特包、寬口雙袋後背包、不銹鋼保鮮盒等好禮。